72歲陳男認識無償住在母親房子的呂女，2020年8月間告訴她可代為向政府申請「租金補貼」，他擅刻呂母印章偽造租屋3年、月租5千元的租賃契約書，拿到住宅處申辦補助撥款全進自己口袋，呂母去世後，他再偽刻呂女印章，偽造租賃契約書再申請，共詐領租金補助2萬8千元，台中地檢署依偽造文書罪將他起訴。

起訴書指出，陳姓老翁在2020年間認識住在中市北區的呂女，得知呂女未付租金住在母親名下房子，同年8月底向呂女說，可以代為生申請「租金補貼」，偽刻呂女母親的印章偽造租屋契約，內容為自2020年7月至2023年6月底期間，呂母租屋給陳、月租5千元。

陳姓老翁在2020年8月27日拿租賃契約到台中市府住宅發展工程處申請租屋補助，承辦人員審查後，登錄進內政部營建署「住宅補貼評點及查核系統」，即每月核發4千元補助給他。

呂母在2021年4月間過世，雖房屋由兒子繼承，陳在同年6月間即再偽刻呂女印章，再偽造房屋租賃契約，內容為呂女自2021年4月1日至同年6月30日止，以月租5千元出租給陳，他再拿到住宅處申請租金補助，承辦人員審查登錄後，持續核發補助。

台中市府住宅處自2020年12月31日至2021年6月30日止，每月核撥4千元租金補助款，陳共詐領2萬8千元。案經住宅處發覺有異查證，呂女供稱，陳並未承租住在該處，曾說要代她申請租金補助，她有交身分證給陳，但並未看過相關租約。

陳姓老翁到案，坦承未租屋付租金，自行刻印章製作租約，持向市府申請租金補助。台中地檢署以陳偽造印文及署押，偽造租屋契約向政府申請補助，依偽造書罪起訴。