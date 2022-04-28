為提升教練團的戰力，高雄鋼鐵人隊聘請擁有多國執教經驗的塞爾維亞籍教練格魯諾維奇（SlavoljubLale Gorunovic）加入球隊，擔任首席助理教練一職，強化球隊的戰術走位與球員的臨場應變能力，以期在比賽中有更強的對抗力，即便本季無緣晉級季後賽，除展現不放棄決心外，也為下一季提前做準備。

格魯諾維奇今年52歲，擁有國際籃總FIBA的教練身分，執教經驗相當豐富，曾擔過塞爾維亞U14國家隊教練團成員，也在科威特、摩洛哥、土耳其、俄羅斯、卡達、蒙特內哥羅、突尼西亞等國，以及CBA天津、蘇州等隊擔任過總教練及助理教練職務。

格魯諾維奇去年率領突尼西亞莫納斯特爾隊（Monastir），闖進首屆非洲籃球聯盟BAL的總冠軍賽。格魯諾維奇表示，鋼鐵人的年輕球員多，可塑性非常高，他計劃分成個人和球隊兩部分分別執行訓練，做戰術和個人技術的整合與提升，目標是帶領鋼鐵人在下個賽季晉級季後賽做準備。

個性開朗、健談的格魯諾維奇，名字中間有個「Lale」一字，是他加進去的綽號，音譯剛好近似台語的「閒聊」。善於聊天的格魯諾維奇，很快就融入球隊，和球員打成一片，也關注個別球員的訓練狀況。

格魯諾維奇來台後加入球隊教練團，傳授他擅長的個人與團隊的技術配合，高雄鋼鐵人本周末4月30日、5月1日的兩場主場賽事，格魯諾維奇會隨隊出征。

格魯諾維奇下一季會繼續為鋼鐵人效力，球團倚賴他在國際籃壇間豐富的人脈資源，引進符合球隊風格及需求的歐洲球員來台效力。