資深港星曾江昨午間被發現昏迷在尖沙咀一家防疫旅館內，享壽86歲，確切死因將待驗屍後才能確定，曾江過世消息震驚演藝圈。而曾江女兒曾慕雪今（28日）早則和親友現身葵涌公眾殮房，並在警方陪同下認取父親的遺體，曾慕雪神情哀傷，並難過地對媒體說：「希望大家記住爸爸最好一面」。

曾江25日獨自從新加坡返港，26日快篩時是陰性，未料曾江昨卻被發現昏迷在防疫旅館房間裡，警方抵達現場時，曾江已無生命跡象。曾江女兒曾慕雪今早和丈夫、2位親友現身葵涌公眾殮房，並在警方陪同下認取曾江的遺體，曾慕雪見大批媒體守候，她強忍悲傷情緒向媒體打招呼，並表示辛苦了。

經過1小時後，曾慕雪完成手續，根據《東網》報導，她沉痛感謝外界對爸爸的關心，「希望大家記住爸爸最好一面，我會加油處理後事」，媒體關心曾江生前是否有異狀，曾慕雪則表示，一切都是正常的老人家狀態，只有普通的小毛病、有高血壓，至於後事安排，曾慕雪則說，還在討論中，目前偏向低調處理。

曾慕雪表示，近日都有和爸爸保持聯繫，父女也有通電話，實在沒想到會發生這種事，而曾江和曾慕雪原本相約隔離結束後要見面，未料父女卻從此天人永隔。