烏克蘭與俄羅斯新聞媒體報導，烏克蘭南部城市刻松（Kherson）一座電視塔附近今晚傳出一連串爆炸聲，俄語頻道一度停播。

Russian TV is not available anymore in Kherson after explosion in TV tower area https://t.co/VkORhdFe24 #Ukraine pic.twitter.com/NdtMqPEl9b — Liveuamap (@Liveuamap) April 27, 2022

根據俄國國家媒體「俄羅斯新聞社」（RIA Novosti）消息，烏克蘭今晚朝刻松市中心發射3枚飛彈，但占領刻松市的俄軍攔截其中兩枚。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，社群媒體上流傳的一段影片顯示有東西在半空爆炸，接著刻松電視塔旁邊冒出火焰。CNN已找到爆炸地點並證實影片的真實性。

俄羅斯昨天宣告全面控制刻松地區。這個地區具有戰略重要性，在俄羅斯兼併的克里米亞半島與俄方支持的烏東分離主義分子控制區之間提供部分陸路連結。

網路媒體「烏克蘭真理報」（Ukrayinska Pravda）報導，這些飛彈攻擊引發大火，俄語電視頻道因此停播。俄羅斯新聞社提到，俄語頻道稍後即復播；這些頻道是上週開始在刻松市播出。

俄羅斯決意加強對刻松市的控制，但居民持續湧上街頭抗議俄軍占領。

路透社報導，烏克蘭總檢察長說，俄軍今天在刻松市使用催淚瓦斯與閃光彈驅散支持烏克蘭的集會人潮。

有關當局表示，俄軍攻下刻松行政總部後，昨天任命了自己的刻松市長。刻松是自俄軍2月24日入侵烏克蘭以來，第一個被攻占的大型都市中心。

基輔當局先前宣稱俄羅斯計劃今天舉行公投以成立與烏東雷同的分離地區，群眾今天再度湧入市中心抗議。

烏克蘭總檢察長辦公室發聲明說：「在刻松市自由廣場（Freedom Square）舉行的和平挺烏集會期間，俄羅斯武裝部隊軍人使用催淚瓦斯與閃光彈對付平民。」

總檢察長辦公室表示，至少有4人受傷，正展開調查。俄方對此尚未置評。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）讚揚民眾走上街頭抗議，他深夜發表演講時說：「我感謝每一個沒有放棄的人，他們出面抗議，不理會占領者，向那些變成通敵分子的少數人展現他們沒有未來。」（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1110428