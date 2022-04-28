原住民與漢人大專生粗在學率落差仍超過3成！教育部、原民會皆表示，主因可能包含經濟、生活適應等，已開放校內、暑期打工，並有生活適應輔導等措施。

立法院內政委員會今天邀請原民會、教育部等專案報告。

據統計，2020年時原住民籍學生粗在學率為57.6％、一般生為89％，落差仍超過3成；因應原民生及一般生粗在學率落差超過3成，教育部表示，依據2019年修正的「原住民學生升學保障及原住民公費留學辦法」規定，明定大專校院在入學時，得參採原住民學生的「原住民族群文化學習歷程及多元表現成果」，納入加分考量，而2019年起「分發入學」及「聯合登記分發」管道，原住民外加比率從2％專案調高至5％，並以原民會每年提送人才類建議、公立學校等優先核定，目大學校院原住民學生外加名額達8.24％、技職校院也達6.28％。

此外，教育部也提高私校原住民學生學雜費減免基準，原民會也提供原住民學生就讀大專院校的獎助學金；而部分原住民學生因為濟及課業因素影響就學意願，教育部透過高教深耕計畫，要求各校應評估、追蹤學生學習情況。

就生活輔導面部分，原資中心計畫2020年起列入「高教深耕計畫」，2022年補助144校、逾全國大專校院9成。