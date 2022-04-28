西濱爆嚴重車禍 4大車連環撞 全線道封閉 13:082022/04/28 中時新聞網 蘇育宣 、中時、 周麗蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台61線西濱快速道路28日下午發生4車連環撞。（翻攝自記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台61線西濱快速道路28日下午發生4車連環撞。（翻攝自記者爆料網） 台61線西濱快速道路南下213.6公里處，今（28日）中午12點半發生4 部大車追撞車禍，第一輛是載著爆胎戰車的拖板車，後面3輛有貨櫃車、油罐車，所幸無人員傷亡，僅1名貨司機擦傷，因該處距離彰化縣較近，雲林縣消防局協調彰化縣消防局派遣救護車前往救護，該事故已排除。 事故發生於12點34分，4輛大車追撞，肇事原因仍在調查，引人注目的是其中一輛拖板車載著爆胎的戰車，經全線封閉處理後，已於下午1點半恢復通車，肇事原因仍在調查中。 內埔鄉凌晨車禍撞斷電桿 物流車駕駛一度受困 海大男學生騎機車突越中線 逆撞公車無生命跡象 #西濱 #台61 #車禍 #路況 #即時路況 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台61線南下4車連環 1車燒成火球 道路封閉慘成停車場 09:532022/04/15 社會 士林清晨死亡車禍 機車遭小貨車追撞 女乘客噴飛身亡 07:222022/04/19 社會 聯結車撞翻高市消防車害小隊長殉職 賠3400萬獲緩刑 08:212022/04/18 社會 轎車鬼切外線車道 秒害2機車摔成團 影片曝光網怒炸 13:322022/04/14 社會 呼應自然、與都市共融 沙鹿區沙田路立體停車場8月完工 10:002022/04/28 生活 國3北上和美段4車撞成一團 時速紫爆一度回堵 07:562022/04/27 社會 汽車遭撞後雨刷狂搖 內行曝存活關鍵：能救你一命 16:002022/04/14 搜奇 慘！遭通緝毒蟲出車禍 警到場處理秒認出再多1罪 13:082022/04/24 社會 影》馬路中突開車門擊落全大運跆拳女將 8旬婦嗆：讓一下老人 19:302022/04/17 社會 串聯彰濱工業區幹道 鹿安橋銜接工程動土 04:102022/04/23 地方新聞 他違停橋邊看風景 害無辜騎士撞車斷魂獲緩刑 08:402022/04/26 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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