台61線西濱快速道路28日下午發生4車連環撞。（翻攝自記者爆料網）

台61線西濱快速道路南下213.6公里處，今（28日）中午12點半發生4 部大車追撞車禍，第一輛是載著爆胎戰車的拖板車，後面3輛有貨櫃車、油罐車，所幸無人員傷亡，僅1名貨司機擦傷，因該處距離彰化縣較近，雲林縣消防局協調彰化縣消防局派遣救護車前往救護，該事故已排除。

事故發生於12點34分，4輛大車追撞，肇事原因仍在調查，引人注目的是其中一輛拖板車載著爆胎的戰車，經全線封閉處理後，已於下午1點半恢復通車，肇事原因仍在調查中。