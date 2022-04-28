慈濟基金會捐贈快篩1批給苗栗縣警局，近日適時發揮作用篩出陽性確診，27日局長陳武康感謝慈濟的捐贈。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局1名女性工友27日因身體略感不適，向單位請求快篩發現陽性，經赴醫院做PCR確診，目前已匡列密切接觸者2人，其餘同辦公室人員49人經快篩檢測均呈陰性，而這次縣警局能有快篩試劑，有賴先前慈濟基金會捐贈給警局的1620劑快篩，適時地發揮作用，篩出確診人員。

據悉，縣警局近1周內已連續2度面臨疫情危機，先前一次是刑大幹員與刑事局4大2隊幹員因洽談刑案接觸，事後刑事局幹員發現確診，當天同在現場的刑大幹員們全部前往苗栗市大千醫院做PCR檢測後都為陰性，目前仍在自我居家隔離中。

27日下午，刑大一名女性工友因覺身體略有不適，向單位請求快篩，結果發現陽性，女工友立刻前往大千醫院做PCR確診，刑大緊急通知所有上班人員共49人，全員接受快篩，幸好都呈陰性，但坐在女工友周邊的2名幹員已被要求自我居隔觀察。

在國內快篩試劑嚴重缺乏的同時，苗栗縣警局能有快篩適時派上用場，必須要感謝慈濟基金會，因應全國疫情嚴峻，慈濟基金會從4月起陸續捐贈醫療口罩2萬片、防護面罩1500個及快篩試劑1620劑給縣警局，協助維護第1線防疫員警的執勤安全，讓員警多一份保障，結果就在這1波疫情泛濫之際派上用場。

由於捐助防疫物資陸續運交縣警局，所以縣警局於27日由局長陳武康代表接受捐贈，並頒贈感謝狀感謝慈濟的關懷及協助。陳武康表示，慈濟從疫情一開始就持續捐贈各項物資，在此疫情嚴峻時刻更捐贈目前最需要的快篩試劑，全力守護苗警第一線防疫人員，讓警察同仁備感溫暖，也更加體認自身責任，堅守崗位努力各項防疫作為，共同守護國人安全。