中國駐巴基斯坦大使館微信公眾號28日消息，巴基斯坦新任外交部長比拉瓦爾27日傍晚赴中國駐巴基斯坦使館，就喀拉蚩大學孔子學院中方教師遭遇恐襲事件弔唁。比拉瓦爾表示，恐怖主義不容姑息，巴聯邦政府和信德省政府將調動所有資源和力量，對事件展開深入調查，不惜一切代價緝拿幕後凶手，對肇事者嚴懲不貸。

巴外交國務部長希娜、外祕馬哈茂德及中使館謝國祥公參、楊諾公參、鮑眾參贊一同參加弔唁。

比拉瓦爾表示，他本人今天剛剛宣誓就任，上任後便直接前來中國駐巴使館弔唁。中國教師作為中巴友誼的使者來到巴基斯坦，是全體巴基斯坦人民的朋友，卻不幸遇難，令他和巴基斯坦人民深感痛心。巴方強烈譴責此次針對中國公民的恐怖襲擊事件，向中方遇難者表示最深切的哀悼，對傷者和遇難者家屬表示最誠摯的慰問。巴政府願全力配合中方做好事件善後工作，為傷者和遇難者家屬渡過難關提供一切必要協助。

比拉瓦爾表示，恐怖主義不容姑息，巴聯邦政府和信德省政府將調動所有資源和力量，對事件展開深入調查，不惜一切代價緝拿幕後凶手，對肇事者嚴懲不貸。巴方視在巴中國公民安全高於一切。巴內閣已決定採取措施，全面強化對巴境內所有中國人員、專案和機構的安保工作。

比拉瓦爾表示，中巴友誼源遠流長、久經考驗，中國一次次在巴基斯坦需要幫助的時候向巴伸出援手，對巴發展繁榮作出重要貢獻。巴方決不允許任何勢力破壞中巴全天候友誼與合作，願為中巴經濟走廊建設和中國企業在巴投資營造安全有利的環境。感謝中國政府支持巴打擊恐怖主義，願學習借鑒中國反恐經驗，繼續同中方開展密切合作。

謝國祥公參代表使館感謝比拉瓦爾外長專程前來慰問，表示中方再次對中巴兩國遇難者致以深切哀悼，對傷者和遇難者家屬表示誠摯慰問。此次恐怖襲擊事件性質十分惡劣，行徑令人髮指。中方對此表示強烈譴責和極大憤慨。希望巴政府立即對事件進行徹底調查，依法追究肇事者。中方願為巴方調查工作提供協助，同巴方一道全力追凶，讓幕後黑手受到正義嚴懲，付出沉重代價。要求巴方採取一切可能的措施，確保在巴中國公民安全，為中巴兩國合作創造安全的環境。