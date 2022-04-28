本土確診爆量，不少民眾接觸過確診者，等了好幾天都沒收到居家隔離通知單，讓他們不知道該怎麼應變，也很擔心萬一都沒有收到，無法請領保險或補助，恐讓生計受影響。對此，疾管署署長周志浩說，本周日（5月1日）將開設系統簡化此流程，擬讓確診者自行列出密切接觸者上傳到系統，接著系統就會發送居隔單給接觸者們。

本土確診者數量大增，居隔人數也多到爆，近日不少民眾抱怨，知道周遭的同事與親友確診，但他們卻遲遲沒有收到居隔通知單，讓他們完全不知道該怎麼辦才好，且因為沒有居隔單就無法請領保險或相關補助，讓許多人為了生計感到焦慮。

自主回報系統將於周日上線。（圖／行政院提供）

面對不少接觸者未能即時收到隔離單的狀況，周志浩表示，將開設系統簡化流程，由確診者自主回報密切接觸者的名單，將資料上傳到系統後，系統就會直接發送居隔單給密切接觸者們；而確診者也可自行通報學校和職場防疫長，由防疫長將接觸者資料統一傳送到系統裡面，藉此來加速相關流程。

而在系統正式上線前的過渡時期，地方政府應該建立簡易回報平台，加速匡列作業進行，並先做關懷作業，後來再補上居隔單；快篩試劑的部分，也動員鄰里志工系統協助發放或請居隔者的親友協助索取。