市議員陳清龍為民請命，建議朝新創園區定位提供最優勢的條件，吸引年輕創新創業人才進駐豐原。(市議員陳清龍服務處提供)

台中縣市合併後，「豐原副都心」建設長期停擺，攸關豐原發展甚鉅的豐富專案，目前只有國民運動中心動工。市議員陳清龍28日為民請命，建議朝新創園區定位提供最優勢條件，吸引年輕創新人才進駐豐原。經發局強調，目前招商著重科技、創新、商業等領域，提供年輕人返鄉就業。

地方民眾說，豐富專案園區位於豐原區中正路、豐原大道交叉口總面積5.51公頃，園區前身是陸軍台中區聯合甲型保修廠。在前市長胡志強時代，原本計畫做為金融服務專用區，到林佳龍時期因應產業變遷迅速，園區分區使用變成生技產業園區。

陳清龍指出，豐原有不少運動產業，他建議可朝向運動產業方向發展，豐原國民運動中心可適度調整為運動健康館，結合預防醫療、運動觀念運動中心後；市府後將生技產業園區招商範圍，規畫以康健體驗為主軸，納入運動器材、運動科學、精準醫療、長照輔具等產業。

陳清龍表示，豐富園區關係整個山城地區發展，更是豐原門面。胡志強時代民眾就引頸企盼，原預計2018年6月可公告招商；但市府改朝換代後，園區產業定位又更改為運動產業，到現在除運動中心動工，招商部分沒有任何的進展，市府招商真的有盡力嗎？

豐富專案位處可串連大雅中科與后里中科的優勢地點，陳清龍強烈建議，豐富專案就朝新創園區來定位提供最優勢的條件，配合中科產業鏈所需的人才培育及協力廠商的需求，吸引年輕創新創業人才進駐豐原，這樣的定位才是豐原人真正所期待的。

經發局長張峰源強調，去年10、11月已召開招商說明會，陸續拜訪大賣場、百貨公司、壽險等，並積極探詢廠商投資意願；后里地區近年也有許多高科技廠商投資，如美光、友達等，市府正持續收集廠商意願進行規畫；目前招商著重科技、創新、商業等領域，朝創新園區方向邁進。

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