晶圓代工族群受市場需求出現雜音、升息造成股市修正等因素拖累，近期股價表現明顯偏弱，下探近期波段低點，與業績明顯脫鉤。由於修正幅度已高，晶圓代工族群今（28）日在聯電(2303)強彈上攻漲停價帶動下，整體表現明顯回神。

聯電股價27日下探43.55元的近1年低點，1個月急跌達2成，今日開高4.28％後放量直攻漲停價48.8元，午盤仍維持逾9％漲幅。世界(5347)27日下探96.1元的近1年半低點，近5月修正幅度達近43％，今日開高反彈7.11％至105.5元，午盤維持逾5％漲幅。

力積電(6770)股價3月初下探49.7元上市新低，近期於50.3～56元區間盤整，今日開高勁揚6.07％至54.2元，午盤維持4％漲幅。昇陽半(8028)27日下探51元的近1個半月低點，今日開低後震盪翻紅，勁揚4.37％至54.9元，午盤維持逾3％漲幅。

晶圓代工龍頭台積電(2330)27日下探526元的近1年低點，今日開高後震盪小漲1.14％至532元，截至午盤小漲0.57％。茂矽(2342)27日下探33.5元的11月低點，今日開高後震盪走揚2.12％至36.2元，截至午盤維持約1％漲幅。