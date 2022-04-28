台南市區最近頻遭檢舉色情行業林立，日前才有人檢舉「極樂西門路」，引發沿線轄區警方不約而同取締色情業者，近日又有民眾檢舉中西區一處養生會館，警方持搜索票搗破半套店，逮獲兩對正在性交易男女，59歲黃姓負責人遭移送台南地檢署偵辦。

台南市日前才遭人檢舉西門路經過的南區、中西區與北區與永康區沿線充斥色情行業，引起轄區警局清查偵辦，連續破獲多處色情性交易場所，中西區警方近日再接獲多次檢舉，康樂街內有經營半套店的養生會館。

警方暗中展開調查，得知該處名為養生會館，卻「掛羊頭、賣狗肉」，實際上已經營16年的老牌半套店。

警方27日持搜索票衝入養生會館，發現店內周邊裝設多支監視鏡頭，以監控及規避警方查緝，至少聘有8位女服務生，一舉查獲2對男女正在做「0.3套」性交易，女服務生未脫衣幫男客打手槍，每次兩2小時2000元，將4人帶回依照社維法裁罰，每人罰金3000元。

花錢享受不成還得被罰款，被逮的男客大呼倒楣，擔心家人知情，還叮嚀警方之後通知到案時，記得打手機勿打家用電話。

59歲黃姓負責人在每次性交易後，抽取4成費用，依刑法妨害風化罪移送台南地方檢察署偵辦，其餘2男2女依社會秩序維護法裁處重罰。