Instagram Reels正式登台，在全球廣受創作者及社群喜愛的Reels，28日起在台灣上線。透過Instagram App簡單一鍵，創作者可輕鬆打造15秒～60秒的Reels創意短片、即時分享生活中的趣味片刻。

在全球推出後，Reels成為Meta旗下所有服務中成長最快的內容形式，內容涵蓋潮流風格、生活娛樂、毛孩互動、運動休閒、親子交流、精品時尚、保養美妝等。Reels正式在台推出後，將為所有創作者提供發揮創意的新舞台。Instagram表示，未來將持續為創作者探索透過Reels創造收益的可能性，擴大創作者經濟。

使用者只要開啟Instagram相機，即可直接在Reels拍攝或上傳短片，創作者可透過變速、加入特效與濾鏡等增添視覺衝擊效果，Reels的創意工具包含音訊、長度、速度、特效、計時器等。

為了增加在Facebook與Instagram上聽覺的感官享受，Meta也同步宣布正式在台推出「音樂」功能，讓大家可透過音樂庫中的歌曲，增加社群間的連結。只要在限時動態中選擇「音樂」的貼紙，就可在「為你推薦」中探索音樂，或可透過「瀏覽」自由選擇不同曲風，也可藉由「搜尋」的功能，找到指定的音樂。