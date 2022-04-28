氣動元件大廠亞德客-KY第一季營運報喜，合併營收、稅後淨利及EPS全面改寫同期新高，其中稅後淨利創單季次高，EPS達8.39元，創單季第四高。亞德客4月接單出貨比1.2，上半年接單比原先預期好很多。

亞德客今(28)日股價下跌3元而以802.0元開出，買盤強勁，推升股價最高達832.0元，隨後獲利回吐賣壓湧現而拉回，仍呈現上漲走勢，今日股價開低走高。

亞德客公布自結，第一季合併營收人民幣攀升至14.77億元、營業利益4.11億元、稅後淨利3.81億元。折合新台幣計價，第一季合併營收為65.09億元、營業利益18.11億元、稅後淨利16.77億元、EPS為8.39元，全面改寫同期新高。其中，稅後淨利締造單季次高，去年第四季辦理10,975張現金增資，股本增加而稀釋股利，EPS創單季第四高。

亞德客第一季合併毛利率43.15％，季減4.1％，年減5.2％，創合併報表以來，單季低點；合併營業利潤率27.83％，季減3.4％，年減5.4％，創2020年第二季以來低點。

亞德客表示，第一季生產天數較少、鋁及不鏽鋼等主要原材料成本維持高檔，是亞德客第一季毛利率及營業利潤率均比去年同期下滑的主因，還好原材料成本過去一個月未再繼續上漲，亞德客持續透過開發更多高毛利產品上市，提升內部效率及規模經濟，以改善利潤率。第二季進入氣動元件旺季，目前大陸廣東佛山及浙江寧波兩地工廠稼動率維持110％。

亞德客財務長曹永祥表示，亞德客4月接單出貨比1.2，接單金額大於出貨，上半年接單比預期好很多。4月上海防疫管控較嚴，導致第二週起，有7～8天物流配送無法抵達客戶端，不過第三週從18日起，出貨恢復正常，後續出貨及營收，端視大陸各城市防疫管控鬆緊及城市開放速度而定。