有議員接獲民眾反映，孫子下課回家口罩與帶出門的不同，一問之下發現是看到同學口罩很可愛，因此交換戴，讓她相當吃驚，呼籲所有家長要樹立觀念，以免交互感染。(吳建輝攝)

新冠肺炎疫情延燒，今年這波疫情已經累積近6萬確診，除施打疫苗來提升保護力外，正確配戴口罩也是保護自己的方式之一，不過最近有議員接獲民眾反映，孫子下課回家口罩與帶出門的不同，一問之下發現是看到同學口罩很可愛，因此交換戴，讓她相當吃驚，呼籲所有家長要樹立觀念，以免交互感染。

口罩最主要功能就是阻擋飛沫，防疫專家也提醒配戴口罩能有效防疫，不過要正確配戴，要同時並確實遮住口鼻，另外脫下口罩後雙手會接觸遭到汙染的口罩外層，若沒有洗手接觸口鼻容易有傳染風險，而使用過後的口罩一定要丟到垃圾桶。

彰化縣議員曹嘉豪表示，有家長向他反映，小朋友返家後口罩與帶出門的不同，一問之下才知道小朋友因為看到同學的口罩很可愛，提出交換戴一天的建議，隔天再戴回去學校換回來，他認為小朋友交換口罩行為，可能因飛沫殘留在口罩上，因而傳遞病毒。

曹嘉豪說，因為家中也有小朋友，因此讓他相當緊張，認為這應該不是個案，小朋友可能知道疫情有病毒，但不曉得真正的嚴重性，國內小朋友都還沒施打疫苗，彰化縣內也陸續出現社區感染，多起小朋友染疫但感染源不明案例，因此認為相關單位應該要更重視，家長也要建立觀念。

彰化縣衛生局也提醒，小朋友尚未懂事，可能不清楚戴好口罩是防疫關鍵，也常常因好動無法顧及口罩配戴密合度，因此建議家長多灌輸孩童個人衛生及注意事項，而未來也會請學校加強對學生的衛生教育。