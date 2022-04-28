明新科大與新苗汽車、東泰高中合作「機械產業產學攜手專班」，新苗汽車同時捐贈福特NEW KUGA車架一組，做為教學研究、實作練習課程使用。（明新科大提供／羅浚濱新竹傳真）

明新科大因應疫情升溫，28日透過視訊會議方式，與東泰高中及新苗汽車三方線上簽署「機械產業產學攜手專班」的合作，宣告在汽車產業接軌AI智慧化的產業趨勢下，聯手發揮各自優勢，共同培育產業專業人才。

明新科大校長劉國偉、新苗汽車董事長彭忠義及東泰高中校長賴文政透過視訊簽訂合作，新苗汽車同時捐贈福特NEW KUGA車架一組，做為教學研究與實作練習等課程使用，幫助產學攜手專班學生了解車架高科技新材料與車身設計的實務與應用，讓教學與技術發展跟上產業趨勢。

劉國偉表示，在「產學攜手合作計畫」理念下，學生就讀東泰高中產攜專班能銜接明新科大，就學期間加上新苗汽車實習，學生升學與就業同時進行，與業界合作培養學生就業即戰力，也能發揮技職教育務實致用的精神。

賴文政也表示，技職教育要能務實推動，須有多面向合作才能讓學生在各領域發光發亮，「機械產業產學攜手專班」3＋4的修業管道，能藉由大手攜小手資源共享理念，再與業界合作汽車修護及售後服務等專業人才的培育，歡迎對汽車修護有興趣的學生報名。

彭忠義則表示，新苗汽車很高興能加入產攜專班，回饋社會分享業界資源，提供學生工作實習和津貼外，業師指導的產業資源能讓學生第一線認識產業環境和累積實務，對廠商而言，除技術交流外，亦可滿足業界缺工需求，穩定產業人力，減少流動。

教育部技職司副司長柯今尉，肯定明新與東泰依循教育部政策合作辦理產學攜手專班，提供學子多元發展，也感謝新苗汽車捐贈車架，發揚技職教育「做中學、學中做」務實特色，也祝賀三方合作成功。