台北市長柯文哲提出快篩陽性就視同為確診，對此新北市長侯友宜今（28）日上午表示，為了保有後端的醫療量能，這是未來一定要走的路，必須要面臨的轉型。另對柯文哲的「軟性封城」侯友宜認為，守住中重症降低死亡率是目標，所以新北市希望先做居隔轉型，並隨時調整步伐做好準備。

侯友宜說，其實這在內部已經討論很長時間，為了保有後端的醫療量能，要減輕第一端作業醫事人員的人力跟物力，所以未來一定要走到快篩陽，就判定確診陽，現階段還是用快篩陽加上PCR陽，但是隨著PCR的量能沒辦法支撐或醫療量能沒有辦法支撐，一定要回來守住醫療量能，所以快篩陽變成確診個案，那是未來一定要走的路，所以這已經討論過很久，也確定了方向，這是每一個體系必須要面臨的轉型。

柯文哲提出若疫情超出北市醫療量能負荷，必要時將「軟性封城」，對此侯友宜表示，新北市就醫療量能每天盤點，掌握整個確診人數跟醫療量能的比例，我們的目標很清楚，守住中重症降低死亡率，把確診無症狀、輕症的擺在居家照護，下一個居隔轉型面對即將到來的大海嘯的疫倩，做最壞的打算，做最好的準備，所以新北市每天都在檢討，看未來的趨勢和狀況，隨時調整步伐做好準備。

此外，台北市試辦線上教學，新北市有民眾也希望採線上教學，侯友宜表示，新北市是彈性處理線上教學，有風險就線上教學，如果低風險例如偏鄉，原則上可以實體教學就實體教學。