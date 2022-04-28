中國大陸國台辦發言人馬曉光27日稱包括太平島在內的南沙群島是中國固有領土，我外交部發言人歐江安今天駁斥中方不實說法，並重申中華民國台灣作為主權國家，對於包含太平島在內的南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法的一切權利。

歐江安說，蔡英文總統於2016年7月19日提出「四點原則」及「五項做法」，期以和平對話方式，與國際社會共同處理南海議題。外交部嚴正重申：南海爭端應依據國際法及海洋法，包括《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），以和平方式解決；台灣應納入多邊爭端解決機制；相關國家有義務維護南海航行及飛越自由；我國主張應以「擱置爭議、共同開發」方式處理南海爭端，且願在平等協商基礎上，與相關國家共同促進南海的和平穩定，並共同保護及開發南海資源。

歐江安強調，南海諸島屬於我國領土，我國捍衛南海諸島主權的立場從未動搖。外交部誠摯期盼各聲索國以和平理性態度進行協商；我方堅決反對相關國家企圖以恐嚇、脅迫或武力方式解決南海爭議。

歐江安指出，外交部促請相關國家將台灣納入多邊爭端解決機制，並依據國際法規範協商處理南海議題，以共同維護區域和平與穩定。