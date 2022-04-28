金門10處快篩試劑實名制販售據點共有烈嶼衛生所、金寧鄉衛生所、大賀藥局、大森藥局、金志忠藥局、康總藥局、仁愛復興藥局、大山藥局、百泰藥局、大金藥局。（李金生攝）

不少民眾表示要寄到台灣給家人用。（李金生攝）

快篩試劑實聯制今天上路，金門10販賣據點規畫情況。（金門縣衛生局提供）

快篩試劑實聯制今天上路，金門10處販賣據點湧現人潮，現貨很快就被掃光光，不少民眾表示要寄到台灣給家人用。排隊民眾有人埋怨政府製造群聚機會，擔心會遭到感染，也有人批評先是搶口罩，現在是搶快篩試劑，中央防疫政策真的離離落落，讓人無法接受。

金門10處快篩試劑實名制販售據點共有烈嶼衛生所、金寧鄉衛生所、大賀藥局、大森藥局、金志忠藥局、康總藥局、仁愛復興藥局、大山藥局、百泰藥局、大金藥局。

金寧、烈嶼衛生所和8點就開賣的藥局，一早就湧現排隊人潮，結果碰到系統小當機，無法順利購買。藥局反映可能是整點瞬間交易流量大，才會出現當機情況，已請購買者先將健保卡留下來，下午再來領取快篩劑。

不少排隊民眾表示，台灣地方大，加上子女都在上班，購買不會比金門方便，想多買一些寄到台灣給他們用。但店家也會提醒，快篩試劑有效期，不用一直買來放，太多用不完也不好。

也有不少民眾抱怨，政府防疫政策做得離離落落的，一下排隊搶口罩，一下排隊搶快篩劑，下次不知還要搶什麼？只會製造群聚的機會，真的很令人失望。還有民眾質疑8400億防疫經費跑去哪裡？不是政府應該免費發放給人民用的嗎？

金門目前執行方式依中央公告的每輪的購買日期，每1身分證字號僅能購買1次(可代購)，憑健保卡領取每人每次限領1份，無年齡限制，需持有健保卡或居留證，1份為5劑，每劑100元，共500元。購買時段採分流制，身分證尾數單數可在周1、3、5購買；身分證尾數雙數可在周2、4、6購買；周日則不限制。