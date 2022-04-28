東勢區邱姓夫妻，日前返家途中，行經東蘭路與石壁坑口停等紅綠燈時，汽車突然拋錨卡路中；因該路段為上坡路段，車流多且快。警方指出，所幸東勢分局石城派出所所長劉明泉、警員何明書擴大臨檢巡邏經過發現，立馬協助把車輛推到路旁，解決燃眉之急。

警方指出，昨天晚上9時，石城派出所長劉明泉、警員何明書，擴大臨檢巡邏途中，發現有一部小客車閃黃燈停在路中央。邱姓夫妻坐在車上正不知所措時，發現有熱心警察前來詢問，立刻向員警尋求幫助。

警方擔心車輛拋錨在夜間車流多的台3線路段易發生危險，於是主動協助推車，費盡九牛二虎之力協助將拋錨車輛移置路旁空地，解決民眾燃眉之急；邱姓夫婦再三向警方表示感謝，讓邱姓夫婦直說：「揪感心！」。

警方提醒民眾行車前應先多了解車況，檢查三油三水並注意胎壓，才能快樂出門平安回家!遇到車況不佳拋錨或交通意外事故應先開啟警示燈或擺放車輛故障警示標誌，以維護自身及其他用路人行的安全。