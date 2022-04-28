今天在大聯盟場上天使以9：5大勝守護者，此戰日本「二刀流」大谷翔平擔任先發投手兼第二棒指定打擊，雖然今天他沒有敲出全壘打，但投打表現都相當不錯，投球部分他主投5局被敲5安打失2分(全壘打)，送出4次三振1次保送，順利拿下本季第2勝，打擊則是繳出5支3猛打賞表現，打擊率提升到.238。

SHOHEI OHTANI LASER BEAM DOUBLE FOR HIS SECOND HIT OF THE DAY!!



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大谷在上一場先發大殺四方，今天希望能延續好表現，但一上場投球狀態並不穩定，先保送了首棒史卓爾(Myles Straw)，接著被第三棒重炮拉米瑞茲(Jose Ramirez)敲出2分炮，這球大谷的86.1 mph滑球明顯偏高，被強力送向中外野，隨後大谷又被敲出安打，好在即時投出三振結束此局。

Sho Off 😎 ✅

Shohei Ohtani picks up his third hit of the night after pitching five innings for the Halos. 5AB 3H 1R 1RBI ⚔️

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接著大谷慢慢找回手感，第2局雖被敲2安仍安然度過，第3局成功解決拉米瑞茲，並再送出三振，第4局總算上演三上三下，分別製造滾地球、三振、飛球拿到出局數，第5局同樣送出三上三下，解決難纏的前3棒，結束此戰的投球任務，退場時天使以7：2大幅領先，他的勝投已經入袋一半。

Sho Single ✅

Shohei Ohtani singles in the 4th inning against the Cleveland Guardians. He currently has 4 strikeouts as the Halos' pitcher. ⚔️

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在打擊部分大谷徹底甦醒，首局上場敲出滾地球出局，不過天使隊友合力追回2分，讓他在第2局再次上場打擊，可惜這次仍敲出滾地球，但天使則繼續爆發，沃德敲出滿貫炮灌進4分。第4局大谷總算加入打線攻擊，在沃德(Taylor Ward)被保送上壘後擊出一壘安打，將對方送上二壘，接著卓奧特(Mike Trout)也被保送形成滿壘。

沃許(Jared Walsh)關鍵時刻送出一壘安打，為球隊再添1分形成7：2。第6局大谷再次與隊友合體攻擊，與沃德、卓奧特接力送出3發長打，將比數拉大到9：2，大谷跑回1分。第8局大谷延續手感，鎖定對方滑球敲出一壘安打，可惜此局天使沒有得分進帳，留下殘壘，今天大谷5打數3安打貢獻1分打點、跑回1分，表現亮眼。

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而第8、9局守護者發動反攻，拉米瑞茲敲出單場第2發全壘打，累積個人第6轟，9局則靠著史卓爾高飛犧牲打再添分數，追到5：9，好在投手麥爾斯(Mike Myers​)穩住局面，拿下最後一個出局數，天使成功以9：5勝出，大谷本季第2勝也順利入袋，目前他累積2勝2敗，19.1局能送出30次三振，自責分率4.19。