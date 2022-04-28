英超爭霸已經來到最後直路，曼城(80分)與利物浦(79分)只有1分差距，是繼2018-19賽季後，兩隊再次激鬥至最後時刻，該賽季曼城最終以98比97，以1分之差力壓利物浦，是兩隊近4個賽季龍爭虎鬥的開端。

3、4名之爭同樣高潮迭起，切爾西上週主場1:0險勝西漢姆聯，以32輪65分穩住第3， 同時也打進了足總盃決賽，繼聯賽盃之後再次與利物浦爭冠，有機會終結紅軍「四冠王」的美夢。

兵工廠3連敗後4連勝，也因為競爭對手熱刺近兩輪1和1敗，兵工廠以33輪60分回升至第4，領先熱刺2分。曼聯以54分排名第6，但比兵工廠和熱刺多賽1場，明天凌晨(4/29 02:45)主場鬥車(切爾西的香港譯名為車路士，港媒暱稱車仔)將是爭四的生死存亡一戰，如果落敗而槍手作客擊敗紐卡索聯，剩3輪落後9分基本無望。

這場比賽原本是英超第37輪，但球季中由於疫情延宕，導致賽程要重新安排，而切爾西在歐冠八強出局後，周中的歐洲賽事時間正好可以排上這場比賽。曼聯英超近4輪3敗，但都輸在客場，不敵艾佛頓、利物浦和兵工廠，主場則是近7輪4勝3和，表現還算合格。切爾西近4輪英超2勝2敗，主場先後輸給布倫特福德和兵工廠，不過切爾西主客場的表現落差不大，而且作客11勝3和2敗還優於主場的8勝5和3敗。

曼聯有路克蕭(Luke Shaw)、普格巴(Paul Pogba)和卡瓦尼(Edinson Cavani)因傷缺陣，弗雷德也上陣成疑，本季被球迷批為戰犯的中衛馬奎爾(Harry Maguire)則可能會重回先發。切爾西方面，詹姆斯(Reece James)、克里斯滕森(Andreas Christensen)和科瓦西奇(Mateo Kovacic)有傷，但魯迪格(Antonio Rudiger)應可歸隊。

近況無疑是切爾西較佳，但曼聯主場戰績不錯，而且本季未嘗3連敗，對戰切爾西也有優勢，兩隊近4季在各項賽事交手10場，紅魔拿下4勝5和1敗，唯一敗仗還是上賽季在中立場的足總盃4強，運彩開切爾西讓分，當然力挺紅魔受讓(+1)勝。