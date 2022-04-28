PMOLED面板廠智晶(5245)搶攻利基市場，提供智慧運動應用產品與智慧家電觸控模組，並在今年觸控展展出。

智晶針對元宇宙的面板需求，推出各式微型、高亮OLED顯示器模組，並結合光學元件形成近眼顯示成像準系統，透過準系統讓客戶更容易設計相關產品。由於COVID-19疫情爆發，影響日常生活作息，造就運動市場商機，智晶新型近眼顯示成像準系統，具備多方面的優勢，如省電、輕巧、體積小、可提供簡單、清晰資訊顯示，更重要的是可量產性高，並有成本上的優勢，將創新的顯示技術能快速導入市場，提供清晰且即時的運動資訊給運動員，以改善運動品質並獲得最佳成績表現以達成訓練目標，像是游泳、滑雪、潛水、漆彈、高爾夫球、越野機車等各種類型的運動，開啟虛實整合的市場商機。

因疫情影響，多數消費者居家時間變長，對智慧家電需求越來越高，為智慧家居帶來許多商業機會。智晶指出，需求趨向高質量、靈活性、個性化及多功能設計，家電嵌入顯示器為主要設計趨勢要電量顯示、個人化情境顯示、無線控制、智慧節能管理等，並搭配旋鈕或觸控設計賦予產品有新型樣貌，智晶提供中小型規格1吋到5.5吋觸控面板方案，其中圖案型OLED顯示器結合觸控技術，能提供超高亮度與精準的觸控按鍵，對終端廠商來說，無需複雜程式設計，能加速產品開發時間，結合特殊蓋板可達到鏡面效果或一體黑設計趨勢，大幅提升家電設計美感。而基板特性輕薄結合觸控技術，置入機構占產品體積更小，適合嵌入在各種家電產品（烤箱、榨果汁機、冰箱）、可攜式產品（電動牙刷、刮鬍刀）、健康醫療產品(血氧儀、溫度計)、電腦周邊、無線網通應用（機上盒）等產品設計。