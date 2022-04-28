海蟾蜍被列為世界百大入侵種，農委會在4月7日公告列入有害入侵種類，新竹縣政府農業處提醒，已飼養的民眾應於6月14日前向縣府完成登記，且不得再私下繁殖或買賣，違者處1萬元以上5萬元以下罰鍰，飼主並可於期限內放棄飼養，將動物繳交予縣府，切勿任意棄養野放，衝擊本土生態。

縣長楊文科表示，目前國內外來入侵種如福壽螺、紅火蟻、白尾八哥、斑腿樹蛙等，都已經有穩定族群，政府持續投入大量資源也只能減輕危害，新竹縣目前尚無海蟾蜍現蹤，呼籲民眾配合登記制度，不想繼續飼養者亦請繳交予縣府，一同守護美麗家園。

農業處長范萬釗說，海蟾蜍原產於美洲熱帶地區，壽命長、適應力和繁殖力很強，體型大於一般蛙類，且會捕食小型野生動物，威脅台灣動物生態，海蟾蜍 身後的毒腺大而明顯，捕食的肉食性動物會中毒死亡，犬貓誤舔、食亦可能發生致死，危害人畜安全。

過去許多國家為防治甘蔗、香蕉等經濟作物的不同害蟲，將海蟾蜍引入滅蟲，未料適得其反，目前在澳洲、菲律賓及日本等國家已造成生態危害問題。

農委會4月7日將海蟾蜍公告為「野生動物保育法第31條第1項所定有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物種類」。

范萬強調，新竹縣民眾若有飼養海蟾蜍，飼主務必在6月14日前，至縣府農業處森林暨自然保育科申請登記，未於期限內登記備查，或於登記後規避查核，將依野生動物保育法第51條處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。