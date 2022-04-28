斗南7號、8號倉庫成為「青創基地」，今（28日）啟用，10個青年店家免費進駐，各店鋪沒有隔間，如開放式的街道。（周麗蘭攝）

縣長張麗善、斗南鎮長沈暉勛、縣議員蔡東富等人與青年創業者一同為78號倉庫揭牌啟用。（周麗蘭攝）

8號倉庫變成一間餐廳。（周麗蘭攝）

7號倉庫的一個花藝展售店。（周麗蘭攝）

縣長張麗善體驗DIY。（周麗蘭攝）

閒置數十年的斗南車站倉庫群，雲林縣政府2019年動工改造7號至11號等5間火車站倉庫，其中7號、8號成為「青創基地」，今（28日）啟用，10個青年店家免費進駐，各店鋪沒有隔間，如開放式的街道。縣長張麗善表示，未來將協助串聯斗六、虎尾、古坑商圈，讓青年回到故鄉就業。

雲林縣政府獲營建署前瞻計畫城鎮之心工程計畫核定補助2億1000萬元，2019年推動「璀璨斗南之心」工程，把斗南火車站的南邊倉庫群、舊台汽車站共11處，改造為全齡化公共場域。

縣府城鄉發展處以斗南日常空間概念規畫，7號、8號倉庫變身為青創基地，由斗南鎮公所接管，9號到11號倉庫是縣府社會處的親子館、青少年基地、社會綜合福利館。

7號、8號倉庫簡稱「78號倉庫」，今天（28日）正式啟用，10個青年店家進駐，各自展售白米食品、布袋戲偶、花藝設計、新住民家鄉味、麻糬、手工織鋁、身心障礙團體商品、拼布、斗南特色雞蛋糕等。

縣長張麗善、斗南鎮長沈暉勛、縣議員蔡東富等人與青年創業者一同揭牌啟用。

張麗善表示，7號、8號倉庫青創基地啟用，讓讓年輕人留在家鄉發揮特色創業，民眾可以來這裡走走逛逛、飲食，這裡是青年基地示範，未來縣府也會積極協助串聯周遭包括斗南、斗六、虎尾、古坑成為一個生活圈，成功的機會相當大。

沈暉勛說，7、8號倉庫以聚落模式發揮群體力量，進駐的青年創業者都是經過層層把關挑選，給他們展現推廣家鄉特色的熱忱，也希望未來斗南鎮不只有農產種植，也能發展出農產加工及販售高附加價值的產品。

斗南火車站7號至11號倉庫位於跨站的新火車站旁，目前車輛交通動線還不太順，縣府反應台鐵公司改善，並先動支300萬元改造，預計年底完工。