獨行俠與爵士的系列賽可以說是美國職籃本季季後賽首輪最激烈的對戰組合之一，兩隊分屬例行賽西區第4以及第5種子，目前雙方戰到3:2由獨行俠率先聽牌，本週五上午10:00將在爵士主場進行系列賽第6戰，究竟爵士會在主場球迷面前出糗還是有機會將系列賽比數扳平呢？

兩軍交鋒有三大攸關勝負的重點值得大家關注，首先是爵士主將『米契爾(Donovan Mitchell)的傷勢』，米契爾在上一場系列賽第5戰比賽後段大腿後側拉傷，經過MRI檢查為陰性(沒有結構性損傷)，但他原先雙腳股四頭肌瘀血情形還未改善，目前週五第6戰是否出賽還未有定數，若是少了這位全明星場均超過25.9分的火力支援，爵士將會有很大的麻煩。

再來是『三分線外的攻防』，三分球是爵士進攻端的一大利器，根據統計爵士例行賽場均在三分線外的出手佔比高達46.8%是聯盟之最，想不到造化弄人，爵士季後賽首輪的對手獨行俠正是三分外線的盯防的超級專家！獨行俠是聯盟唯一一支球隊例行賽場均可以把對手的三分進球數壓制在11球之內，目前5場季後賽更是場均只讓爵士投進8球，而且命中率僅27.8%，兩項數據都是聯盟最低。

第三是『籃板優勢不再』，爵士擁有身高216公分的法國超級中鋒戈博特(Rudy Gobert)，籃板能力一直都是聯盟頂尖，也是季後賽之前與獨行俠各個數據評比之中最具優勢的存在，系列賽的前兩戰獨行俠果真各輸給爵士多達19個籃板，但這樣的差距在獨行俠王牌唐西奇(Lula Doncic)回歸之後被明顯縮小了，唐西奇雖然身為控球後衛，身材厚實的他4、5兩戰卻可以搶下全隊最多的10顆以及13顆籃板球，導致第4戰爵士全隊整體只贏3顆籃板球，第5戰甚至倒輸9顆！

上述三點都指向同一個結論，爵士本季的季後賽之途恐怕會止步於此，推薦玩運彩的朋友們投注獨行俠讓分過盤，目前台灣運彩開出獨行俠小讓2.5分，估計獨行俠可以用超過2分的差距拿下比賽晉級下一輪。