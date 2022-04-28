韓國男子天團EXO的成員燦烈外表俊秀，低沉嗓音迷暈一票少女，他先前遭爆料交往期間多次出軌，事後經紀公司提出告訴，將起訴資料移交檢方，硬起來捍衛旗下藝人，燦烈近期進入軍隊服役，卻又遭女網紅爆料在路上逼車，還比中指，雖然沒有指出具體名字，但種種暗示都指向燦烈，所屬經紀公司發布嚴正聲明否認。

近日一位張姓重機騎士26日在南韓綜藝節目《進擊的奶奶》上爆料，曾在道路行徑時，被一輛進口車逼車，對方態度極其囂張，甚至還對她比出中指，讓該騎士非常傻眼，趁著等紅燈的時後上前理論，敲了車窗示意後，對方一邊比出中指一邊遮住自己的臉，騎士最後才發現車主是位當紅偶像，張姓騎士說：「是非常有名的偶像，那個名字如果從我嘴裡說出來，我可能會被悄悄埋了吧。」

爆料文中張女雖未提到該名偶像的名字，卻被網友發現曾按讚底下留言，該留言推測張女提到的車主是南韓男團EXO的成員燦烈，這等於間接承認自己說的就是燦烈，張女事後在Youtube上傳當時逼車的影片，燦烈和影片中的車主都擁有相同車款，讓傳言似乎更可信，風波因此越燒越大。經紀公司SM娛樂發出正式聲明：「該影片裡的人物不是燦烈，車輛也跟燦烈的不同。」，並且將對散播謠言者採取強硬的法律問責。

女騎士在節目上爆料被當紅偶像逼車。（圖／Channel S）

張姓網紅雖沒有公開談到燦烈名字，但她曾在爆料影片下按讚網友推測是燦烈的留言，才導致風向燒到燦烈。（圖／翻攝theqoo）

事情發酵後，張女在自己的Instagram發聲，稱很抱歉讓許多人陷入混亂的情況，她澄清自己從來沒有提過當事者的名字，即使找到了當事車主也無意透露，對於網路上產生的猜測言論或者新聞報導，她覺得被扭曲的傳聞好像變成事實一樣，這方面感到很遺憾。

網紅爆料有「偶像」逼她車，還惡劣比中指。（圖／Youtube）

粉絲還給燦烈一個清白，他所有的車型與爆料影片的車款不同。（圖／翻攝theqoo）

最後她向燦烈道歉：「藉著這個機會，我也想對飽受推測性留言之苦的那位說聲對不起，沒有根據的推測，又導致另一位受到傷害，這不是我的本意，關於該影片我會全部刪除。」，結束這場混亂。