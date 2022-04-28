電競《英雄聯盟》歐洲大師春季賽（LOL European Masters, Spring）本週進入淘汰賽階段，8支晉級的隊伍分別有LDLC戰隊、X7電競、彩虹橋BFR、AGO惡棍、KC戰隊、UOL.SE戰隊、VITB戰隊、費南帝克TQ（FTQ）。賽制方面，有別於先前的小組賽採BO1（1局定勝負）的方式，自淘汰賽起則是改採BO5（5局3勝制），相較之下，BO5的比賽更重視選手的集中力及後勤團隊的情報力，比賽精彩可期，切勿錯過，以下是相關分析：

5/1（日）23:00，費南帝克TQ @ VITB戰隊

推薦：不讓分「VITB戰隊」勝

先說FTQ，來自西班牙超級聯賽（SuperLiga）的冠軍隊伍，本屆歐洲大師賽在小組賽以4勝2敗、排名第2的成績晉級8強。從FTQ在小組賽的數據來看，戰損比（K:D）1.15在16支隊伍中排名第7、每分鐘經濟（Gold per minute，簡稱GPM）1,848排名第6，相較於其他晉級的隊伍，FTQ的表現僅能算是差強人意。陣容方面，FTQ的雙核心－中路Baca及下路Bean兩人的表現還不錯，Baca的KDA值6.2，平均每局有4.8／1.7／5.7（擊殺數／死亡數／助攻數）的表現，在所有中路選手也能排到前3；Bean的KDA值4.6在下路選手雖然不算頂尖，但平均每局能貢獻5個擊殺，在本屆賽事也不算多見。不過，雙核心的表現雖然不俗，但FTQ的上路卻是硬傷，Oscarinin的角色池不夠深會是問題，小組賽6場比賽玩得比較好的只有「杰西」（Jayce）一個英雄而已，這使得上路容易成為隊伍的破口，Oscarinin偏高的死亡數（平均每局4個）也是因為對手喜歡往上路找機會。

再說VITB，來自法國聯賽（LFL）的隊伍，一般來說，法國賽區隊伍的實力通常都不錯，本屆4支打入歐洲大師賽的法國隊伍，其中也有2支（VITB及LDLC）晉級8強。VITB本屆賽事是從入圍賽開始打，並在入圍賽中以近9成的勝率晉級至小組賽。小組賽VITB擊敗AGO惡棍（波蘭超級聯賽冠軍）、Ein斯潘道（德國超級聯賽亞軍）等優秀隊伍，並以5勝1敗、排名第1的成績晉級8強。從VITB在小組賽的數據來看，戰損比1.69在16支隊伍中排名第5、每分鐘經濟1,908排名第4，表現都優於FTQ。陣容方面，VITB的選手中有不少人都打過歐洲賽事等級最高的歐洲冠軍聯賽（LEC），大賽經驗豐富，本屆小組賽，隊上5人都有相當出色的表現，從KDA值來看，上路Szygenda有5.4、打野Skeanz有4.7、中路Diplex有4.9、下路Jeskla有4.1，以及輔助jactroll有高達7.0的成績，幾乎每位選手都能Carry比賽。

本場比賽，看好選手經驗豐富且小組賽表現較佳的VITB能贏得比賽，推薦不讓分玩法可買VITB勝。