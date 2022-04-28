受疫情影響，不少學校改採遠距教學，不過教團指出，各縣市、各校的校園防疫措施不一，像是有學校停課後，要求教師快篩，卻被要求請事病假，另外還有教師已在居家隔離，還要線上監考，教育現場亂成一團，要求教育部研擬措施，維護教師權益。

全國教育產業總工會（以下簡稱全教產）表示，近日接獲基層教師反映，有學校在下班後，臨時通知隔天預防性停課，要求教師隔天不可入校，且要先去快篩，但教師卻被人事主任要求請事病假，該縣市教育局人事室也回應的確無適當假別。

另外則是還有某縣市體健科教師在家進行遠距教學，但督學要求在校遠距教學；另外還有學校要求居隔老師，要從線上監考學生考試。全教產痛批：「基層老師已被搞得無所適從、焦頭爛額！」

全教產提到，依照國教署在4月20日發布的〈臺教國署人字第1110052438號函〉指出：「課務得由學校以遠距教學、調課方式處理或由學校進行課務排代；採遠距教學者，得比照高級中等學校跨校選修或預修課程數位遠距教學實施要點，排定教師擔任數位遠距教學科目之合作教師，協助班級經營、秩序維護、課程輔助、設備或系統操作，以維持有效教學。國民中學及國民小學得比照前揭規定辦理。」

全教產指出，依照上述公文內容，教師可採遠距教學，並由學校排定另一教師於教室現場協助，但目前各校解讀為鐘點費必需支付給現場協助教師，而遠距上課教師，上課後並無鐘點費可領，這實在有損鐘點教師之權利，尤其是本土語言及族語支援教師將面臨沒有收入的困境，地方教育局處不敢造次，只能等教育部通知才能辦理。

針對教師居家隔離，造成鐘點教師有付出勞務、卻無相對報酬之窘境，全教產呼籲教育部研擬措施，確保教師權益。