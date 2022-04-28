警方調閱監視器後迅速逮捕李姓、蔡姓兩少年到案。(民眾提供)

虐童案保母家附近遭灑冥紙砸雞蛋 警方查獲2名少年到案

台中市17歲的李姓、蔡姓少年，因不滿豐原區1歲10個月大男童，疑遭保母虐待致顱內出血昏迷；今天凌晨1時許，徒步到虐童案保母住家附近，鄰居門口撒滿冥紙及丟雞蛋。警方調閱監視器後迅速逮捕李姓、蔡姓兩少年到案，全案詢畢後，依違犯恐嚇及少年事件處理法，移送台中地檢署偵辦中與少年法庭審理。

今天凌晨1時35分許，李姓及蔡姓少年，因不滿豐原區1歲10個月大男童疑遭保母虐待，致顱內出血昏迷；徒步至虐童案保母住家附近鄰居的門口撒滿冥紙及丟雞蛋；卻因搞錯對象丟到劉姓住戶的住家，劉姓住戶除報警外，並在臉書Po文「請丟雞蛋金紙的人向我爸道歉及澄清虐童案非我家」。

警方於今天清晨5時51分接獲民眾報案，警方立即派員抵達現場，並調閱周遭監視器，鎖定2名未成年少年後，迅速將其查獲到案，

警方調查，李姓及蔡姓兩名少年係因看新聞報導，出於氣憤有此脫序違犯情事，另因只看新聞畫面而誤以為被害人家為虐童保母住家才波及無辜；全案詢畢後依違犯恐嚇及少年事件處理法，移請台中地檢署偵辦中與少年法庭審理。

警方強調，本虐童案目前全案已進入司法程序，檢警已將涉嫌人查緝到案，呼籲社會大眾，不要有任何違法脫序的行為；警方嚴正執法立場，發現類似行為絕對迅速查辦，不容許任何不法行為造成民眾恐慌。