全球下載過億、最受歡迎的末日喪屍策略手遊《全面屍控》，在遊戲上市兩年多以來不斷創新，持續推出許多活動，卓越的社交體驗和全球同服帶來的跨國友誼，也是玩家們能長久支持的最大原因。而在進入4月份之後官方又有新創舉，搭配遊戲內英雄們的寵物，遊戲官方社群推出全新活動「我的末日夥伴」，並且與電影《超吉任務》展開聯動合作，相信倖存者們都已經一一體驗過了！接下來5月份遊戲內還有更多的驚喜帶給大家，千萬不要錯過了喔！

與你的寵物並肩作戰 「我的末日夥伴」

在《全面屍控》中，有許多的英雄都養有寵物，在末日中世界中，面臨不斷的強大威脅，寵物們就是我們共同努力、永不放棄的堅強夥伴了！遊戲進入4月份，搭配之前貓節（台灣貓節為4/4）的到來，遊戲官方FB粉絲團以及Discord頻道「我的末日夥伴」相關活動也開始展開，配合有趣的徵文留言活動，官方也依序釋出三段與人氣畫師床編故事合作完成的英雄與寵物故事影片，並在Discord頻道提供了自由交友的平台－神兔聯盟。讓在遊戲中各有支持者的貓派、狗派、狐獴派玩家都能找到屬於自己的終極聯盟！倖存者們只要參與遊戲活動，還有機會獲得新的頭像框以及外觀皮膚喔！

配合貓節有很多相關社群活動開始囉！

《全面屍控》X電影《超吉任務》我的末日夥伴

而在「我的末日夥伴」活動持續進行之際，《全面屍控》已於4月22日再度迎來重量級聯動活動，與著名影帝「尼可拉斯凱吉」所主演的全新動作冒險電影《超吉任務》展開合作。這一次「尼可拉斯凱吉」所扮演的將會是現實中的自己，在拯救世界的任務中，原本的螢幕英雄也會變成豬隊友？在官方舉辦的社群活動中，我們的末日夥伴不僅有可愛的貓貓和七吉八吉，也還會有「尼可拉斯凱吉」這位神仙隊友喔！《全面屍控》X電影《超吉任務》，參與首波活動的玩家，已經有獲得電影首映會門票的幸運者了！趕快來看看遊戲與電影的聯動影片宣傳，倖存者們或許會發現，其實電影中的世界跟遊戲中的世界，是不是有點相像呢！

你的末日夥伴不會是豬隊友吧？

《全面屍控》X電影《超吉任務》

在接下來的5月份，《全面屍控》也將遊戲中與寵物的真情患難感情，延續到現實生活中。遊戲將與流浪動物公益機構「台灣動物緊急救援小組」開展公益合作活動，除了捐贈愛心款項幫助動物們之外，玩家們也還會有更多參與公益活動合作辦法。倖存者們，在照顧遊戲中的寵物之餘，也持續關注現實中浪浪們，與《全面屍控》一起盡一份心力，共同給你的真誠夥伴最大關懷與愛心吧！

與「台灣動物緊急救援小組」一起為寵物付出愛心。

國際五一勞動節 「旅行計劃」活動即將開啟

在即將來到的五一國際勞動節，《全面屍控》也將開啟全新的活動，來與全球玩家們一起慶祝。「旅行計劃」活動：五月初繁花開，在末世前，七海都會和哥哥一起旅行，這是七海家的傳統。而現在，七海將在避難所夥伴的陪伴下開始旅行，欣賞末世風景。又到了五月初，七海雖然沒有了哥哥的陪伴，但是有你們這些共同奮戰的夥伴們一起，多少也能撫慰她想念哥哥的心吧！

全新的旅行計畫活動即將上線

完成越多旅途，可獲得的虛寶就會越多

凡是與七海一起參加「旅行計劃」活動的倖存者們，將有機會可限量獎勵「黃金假日酒店」市政廳 、「旅行汽車」出征行頭 、野營帳篷裝飾物、「黃金假日」頭像框等限時虛寶，就讓我們陪伴七海，在這末世之中，來一場懷舊的旅行吧！