數位連結已成經貿拓銷新常態，外貿協會為持續提供台灣及南亞企業經濟便捷的媒合平台，將於5月26日於線上舉行「2022年線上南亞商機日」，邀請超過100家印度、巴基斯坦、孟加拉具備採購實力與意願之買主與台灣廠商進行1對1線上採購洽談，即日起則開放供應商報名。

2021年下半年開始南亞國家逐漸擺脫疫情衝擊，2022年經濟成長率印度上看8.2%、孟加拉6.4%、巴基斯坦4%。據經濟部國貿局進出口貿易統計，台灣在南亞各國的經貿拓展亦有顯著成長，2021年台灣對南亞6國出口額達68.87億美元，較前年同期成長64%。貿協強調，印度14億、巴基斯坦2.2億及孟加拉1.6億人口形成龐大內需市場，現在正是切入南亞疫後內需供應鏈的最佳契機。

貿協表示，「2022年線上南亞商機日」邀請到年營業額超過1千萬美元之大型買主超過40家；其中，包含現代汽車的印度子公司Hyundai Motor India、印度醫療器材商Quicklab Services、孟加拉服裝製造商Al-Muslim Group、印度機械設備商SK Global Impex、印度鋼鐵製造商Saha Steel等。

此外，目前採購項目聚焦於智慧製造、智慧行動、智慧城市、智慧醫療、智慧生活等產業，包含醫療、電動車(含電池、充電器)、汽機車零組件、機械(含工具機、塑膠機械、金屬加工機械、食品加工機械、農業機械、模具)、手工具、扣件、工業機器人、鋼材、塑膠原料、家具材料、包裝材料、資通訊(含電子零組件)、智慧居家(含監控、照明)、食品及健身補給品、消費品等產品。

貿協表示，「2022年線上南亞商機日」為台灣企業熟悉地南亞拓銷模式，亦是與當地企業連結的最佳機會。