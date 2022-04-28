政院拍板自民國112年7月1日後初任公務人員、公立學校教職員的退撫制度，將比照勞工採「確定提撥制」。對此，立法院今召開公聽會，與會教師代表指出，新制方向未有效因應長壽風險，基金營運及監理也未見能有效保障收益率的獨立監理機制，呼籲新制應立法撥補，讓新舊基金都能永續。

行政院於上月通過「公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例」草案，及考試院所提出的「公教人員保險法」修正草案。規劃自民國112年7月1日以後初任公務人員、公立學校教職員，都將適用退撫新制，以「確定提撥制」為基礎，建立個人退休金專戶，「自己的退休金自己存」，符合退休條件後，可以請領月退休金，方式有三，分別是攤提給付、定額給付、保險年金，三者擇一。

對此，立法院今召開公聽會，與會的中華民國全國教師會主任羅德水指出，現在主流退休機制是確定給付制，勞保、公保都是確定給付制，這個制度是中性的，政府沒必要為了營造讓「確定提撥制」成為新制度，就把給付制否定成一無是處。

羅德水表示，採取確定提撥制，將難以抵禦通貨膨脹壓力，更無法抵禦長壽的風險，儘管官方尚未公布平均餘命是設定幾年來計算，但既然是平均，就代表有超過一半的人超過平均餘命，那超過後的長壽風險誰來處理？

羅德水強調，公教退休制度不是商業年金，從確定給付變提撥後，也要給予基本保障，因此新制應該立法撥補，讓新舊基金都能永續。

全教總副執行長洪維彬也表示，政府提出新制的目的，只是想紓解財政負擔，但這種設計能不能吸引優秀人才加入公教行列，應該評估利弊得失。尤其，新制必須對提撥制衍生的長壽風險做好規劃，針對伴隨而來的晚年保障不足，讓退休者可能領不到退休金的問題，設計提撥來源與政府給付機制。

新竹縣教師會理事長吳南嬿提醒，目前官方對退撫基金的效益都設定為4％，問題是，退撫基金在2008年之前都不曾上到4％，直到去年才終於勉強站上，所以退撫基金管理機關有是否透明、高效能，讓基金利益能最大化，是設計制度時必須思考的關鍵。

台灣教育資深人員協會理事長李惠蘭也說，這2年台灣的股市很好，但績效要看長期的營運與是否有弊端，若採取確定提撥制，基金管理與績效最重要；如果表現不好，什麼都是空談，最後將變成公教人員在職時要繳多少錢都是政府說了算，但當管理績效不好，政府又會說要砍退休金，政府並不會去負擔自己造成的財務缺口。

面對績效問題，國民黨立委葉毓蘭也說，退撫基金有分為自行運用與委託外部經營，但審計部報告指出，民國108年總收益率當中，委託經營收益達18％，但政府自行經營的部分只有0.68％，可見政府經營基金確實拖累了經營績效。

全教總理事長林碩杰也指出，教育部長潘文忠說，112新制將採個人專戶的確定提撥制，且根據精算，在投資收益率4％前提下，未來退休年資25年的大專教授退休每月所得約為6.2萬，相同年資的中小學退休約為5.2萬。問題是，以中小學教師來說，經過細查，5.2萬里面退撫金只佔了3.6萬，其他是公保，換言之，5.2萬是兩層加上去才有的金額。

民進黨立委林宜瑾則表示，草案明定政府提撥責任以42年為限，超過最高年限的服務年資，政府不負提撥退撫儲金責任；問題是，隨著醫療進步，目前雖然是65歲退休，但誰都無法保證未來退休年齡是否會往後延，因此，建議42年的限制應該要拿掉，否則將徒增後續修法困擾。