勞工職業災害保險及保護法（災保法）即將在五一勞動節正式上路。行政院長蘇貞昌今（28）日說有新法有「3保1完善」。為讓新舊制度穩定銜接，勞動部已完成25項的子法及法規命令的發布，包含賣玉蘭花的都可以簡便加保。勞動部也說，災保法將擴大納保範圍，受益勞工可達30萬人。

勞動部表示，新法為從各面向增進職業災害勞工及其家屬權益，除擴大納保範圍外，並提供多元加保管道，讓工作者皆有管道獲得職業災害保險保障；提高投保薪資上下限，大幅提升保險給付內容及水準，包含傷病給付前2個月平均月投保薪資100%發給，失能、遺屬年金按平均月投保薪資一定比率計算，以強化對於新進或年資較短勞工及其家屬生活保障，雇主亦可有效分攤職業災害補償責任。

此外，勞動部表示，將提供穩定經費，並成立財團法人職業災害預防及重建中心，統籌辦理職業災害預防與重建業務，透過挹注協助雇主辦理職業災害預防資源，且藉由完善個案管理服務機制，提升勞資參與職能復健誘因，有效連結前端預防與後端重建機制，建構完善職業災害保障制度。

勞動部強調，新法施行後，各行各業的勞工朋友，都可以按照勞動關係，依規定參加職業災害保險，確保自身工作安全；同時該部亦呼籲雇主，除應善盡職業安全衛生責任外，也應依該法規定，為所屬勞工辦理加保，當勞工遭遇職業傷病事故時，得有保險保障，同時也讓企業無後顧之憂，共同打造一個健康安心的職場環境。

勞動部勞動保險司長陳美女簡報時指出，登記有案的登記單位，4人以下單位都強制納保，取得聘僱許可的家事移工同樣納保，受益勞工預估達30萬人。

提升給付保障方面，職災保險下限由1萬1000元拉高到基本工資，月投保薪資上限從勞保4萬5800元提高到7萬2800元，可提高職業災害勞工、家屬給付權益。同時提高給付標準，從原先傷病給付70％、第2年50％，提高為前2個月100％，剩下2年70％。年金都採一定比例發給新進和年資短的員工，可讓雇主合理分攤。

蘇貞昌說，過去一整年，因為有全體勞工朋友們在各個崗位上盡心盡力，努力付出，才能拚出11年來最高的經濟成長率，藉此機會，向全國1,100多萬名勞工朋友致上最高的敬意與感謝。

蘇貞昌說，災保法有「3保1完善」，第一，勞工到職第一天就獲得保障，政府保證給付；第二，各項傷病、失能或死亡保險給付均大幅提升，保障更周延；第三，雇主只要小支出，職災保險係由雇主全額負擔保費，平均費率每位員工最低50元，最高不到150元，就能帶給勞工大保障，也為雇主自己獲得大保障，勞資皆受惠。

蘇貞昌說，為讓新舊制度穩定銜接，勞動部已完成25項的子法及法規命令的發布，並且辦理了近千場的分區分眾說明會，也整備了職災預防及重建中心與各項作業系統，包含非強制納保對象，例如路邊攤、賣玉蘭花的，都可以藉由網路及全台6,000多家超商簡便加保，5月1日就要正式營運及接軌上路。

蘇貞昌說，蔡政府最照顧勞工、最重視勞工的權益，自蔡英文上任以來，已連續6年調整基本工資，每年調整都有超過200萬人受惠，月薪從20,008元調高到25,250元，今年的調幅5.21％更是15年來最高。請勞動部及相關部會持續努力，研擬更好的政策、營造更好的環境，讓勞工朋友可以得到更多的福利照顧，獲得更周延的權益保障。