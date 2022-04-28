針對俄烏衝突對世界經濟的影響，安盛投資管理投資組合經理Qian Liu表示，俄羅斯和烏克蘭兩個國家佔世界經濟的比重很小，主要是能源、原物料和農產品的出口國。自衝突以來，能源和其他出口品的價格上漲是對全球經濟產生影響的重要途徑，原油、天然氣、工業金屬，以及食用油、小麥、化學肥料的價格都大幅攀升。這對於能源和糧食等進口國，比如歐洲、亞洲等都是有影響的。

同時，戰爭的不確定性也會使得消費和投資的信心帶來一定程度的影響，特別是對於歐洲，一片已經遺忘戰火80年的大陸，烏俄戰爭從政治、經濟、能源安全，國防戰備，各個方面都對歐洲產生中長期的影響。

另外，對於美國來講，經濟層面影響幾乎是可以忽略不計的。美國已經是重要的石油和天然氣的出口國，雖然全球大宗商品的價格也會進一步提升美國的通膨率，但是作為能源出口國，美國也將受惠於更高的能源價格和能源出口量，甚至軍事工業出口的增加。

Qian Liu表示，大家可以看到自烏俄衝突的開始，美國的PMI指數仍然遠在榮枯線之上，並有上升趨勢。而總體來說，烏俄衝突短期對經濟影響是在於能源和一些原物料的價格上漲，以及對信心的影響。但從歷史上看，地緣政治事件雖然對社會和當地人們產生災難性的打擊，但是就市場的影響，整個20世紀所有重要的地緣政治事件、戰爭，往往都只是短暫，且較為迅速的反彈。

◆通貨膨脹的時代會來臨嗎？

Qian Liu指出，通膨是所有投資人必須面對和回答的重要宏觀問題，也是決定未來貨幣政策、資產價格的重要因素。近一年來，很多國家都經歷了40年難得一見的高通膨數據。如果我們拿放大鏡去檢視通膨數據裡面的每一項貨品價格漲幅，可以明確的看到高漲的價格已經不僅僅限制於個別的項目，而是所有商品服務價格都在上漲，工資和物價呈現螺旋式上升。

那麼會不會迎來上個世紀70年代的惡性通膨呢？Qian Liu認為是不會的。那能不能回到主宰全球十餘年的低通膨時代呢？他也認為不會。因為疫情或因為地緣政治事件所造成的供應鏈受阻和緊張終究會消失，而隨著復工正常化，經濟體正常的供需關係也會隨之逐漸恢復。

此外，能夠在中長期影響通膨的因素是什麼呢？是長期的能源政策，全球的碳中和以及能源轉型背景下的新能源投資和產出，也是各國更加重視能源安全、供應鏈去全球化過程，這樣中長期的趨勢是能夠在中長期對通膨產生影響的。

所以他認為通膨大概會見頂回落，但是會回落到比2020年疫情前更高的一個通膨水平，並形成一種新的平衡，會稍高一點，但是穩定的通膨率其實是也會有利於經濟名義的增長率，且也有利於減少債務的負擔。

◆應該如何做好大類的資產配置呢？

Qian Liu表示，2022年的經濟和市場都比前兩年更加困難。

今年需要面對財政刺激大幅下坡，同時貨幣政策也在非常快速的收緊。從市場預計美國聯準會的基準利率在今年從0％ 迅速升至2.5％，同時還伴隨每個月950億美元的縮表。同時高居不下的通膨，開始降低於民眾實際可支配的收入，影響其消費能力和消費信心，且因烏俄衝突，此起彼伏的新冠疫情仍然給全球供應鍊和投資者信心的施壓。

2022年初以來的資本市場波動率開始明顯加大，明顯感覺到了投資者的謹慎情緒。在這樣的大環境下，仍然保持謹慎樂觀，大部分發達經濟體的經濟增長勢頭仍然充滿活力，服務業也逐漸復甦。

居民和企業部門的負債率由於政府大幅補貼，在經歷疫情之後反降不升，就業率幾乎都達到了多年以來的新低，經濟增長速度雖然在減緩，但仍處於長期潛在增速之上，而經濟的名義增速仍然可以在歷史高位，融資環境雖有收緊，但是目前仍處於相對歷史水平較為寬鬆的狀態。

所以在這樣的環境下，他認為，今天美國應該不會經歷經濟衰退，股票市場仍有機會，但是投資者更需要審慎評估。對於沒有定價能力、能源高耗、利潤單薄的公司，和一些受到供應鏈大幅影響的公司，建議投資者需要更加謹慎。

另外對於估值超高，盈利能力尚待驗證的公司，投資者也要謹慎其估值在美國聯準會收緊貨幣政策的環境下進一步的縮水。同時這些估值，在市價盈利比率上的縮水會給一些長期真正具有投資價值的公司帶來絕佳的入手機會。債市在今年可能很難發揮其傳統的避險作用，建議在美國通貨膨脹率沒有見頂的情況下，謹慎投資。

那麼在外匯市場，仍在短期看多美元，只要美國通膨一天不見頂，美國聯準會的鷹派的呼聲就會一天比一天更強，收緊貨幣政策，全面抑制通膨和通膨預期的提升已經變成全球央行新的政治正確。所以在這樣的大背景下，通膨不見頂，美元仍會保持強勁。

對於長線投資機會，Qian Liu指出，「新能源」不是未來一年、兩年的賽道，而是5年、10年、20年的賽道，誰能在新能源上有技術和規模的突破，誰就掌握新世界的動能之鑰，不僅經濟利益龐大，就在地緣政治，能源安全和能源自主都會有不可忽略的重要性。所以投資新能源會是長期關注的賽道！