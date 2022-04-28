不少人通勤時會滑手機或看書，但眼科醫師表示，由於車廂光線不足，而且移動時會造成光線不穩定，除了增加眼睛的疲累度，還有提升近視的風險，建議民眾通勤時最好還是閉目養神，另外也分享閱讀時光源、坐姿怎樣才正確，幫助民眾減少眼睛與身體的負擔。

和欣視光眼科診所醫師林于皓在臉書粉專提到，有些老一輩認為，看電視容易近視，看書並不會，但事實並非如此，相較於觀看的載體，光線、距離、時間及姿勢是否正確，對於眼睛的影響更大，以光線來說，一般閱讀時建議光源要700~1000照度（Lux），繪圖時應更明亮，達到1000~1200照度，同時坐姿也要端正、距離保持35公分左右，脖子不能呈現烏龜脖，以免增加眼睛與身體的負擔。

另外，無論成年人還是小孩，看東西時要適當、固定時間休息，建議民眾每20分鐘，放鬆20秒看向遠方，平時也可以透過熱敷，促進血液循環，還有許多上班族、考生會利用零碎時間閱讀書籍或滑手機，例如通勤或蹲馬桶等，但移動的車廂容易光線不足，而且經過隧道時，光線來源也很不穩定，再加上行進間的晃動，導致眼睛需持續對焦，增加疲累度或提升近視風險。

林于皓醫師建議民眾，通勤時最好閉目養神，或是選擇聽有聲書、Podcast，而且上廁所時也不要滑手機、看書，專心做原本該做的事對身體也比較好。另外，眼睛是靈魂之窗，平時要正確用眼外，也可以透過飲食護眼，由於眼睛需足量的營養素對抗氧化、抗發炎，用以抵禦外來傷害，因此平時可選擇綠色蔬菜，獲取充足的葉黃素，也可攝取維他命E，例如堅果，為雙眼多一道保障。