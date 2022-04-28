近期本土確診案例不斷攀升，行政院長蘇貞昌今天表示，現階段最重要的三個關鍵是疫苗、快篩、抗病毒藥物，近期除有173萬劑莫德納疫苗已到貨，另有400萬劑的輝瑞／BNT疫苗，包括兒童疫苗220萬劑、成人疫苗180萬劑，近期也將完成簽約。

蘇貞昌指出，因應這一波疫情變化，現階段最重要的「減災」策略，就是儘可能延緩疫情達到高峰的時間，爭取更多施打完第三劑的時間，從源頭降低罹病風險，以維持足夠的醫療量能，來妥善照護中重症患者，希望力求在防疫、經濟和正常生活間取得平衡。

在疫苗方面，上周六與昨日，合計有近173萬劑莫德納疫苗到位，蘇貞昌請衛福部持續加速供貨，積極推動重點族群各劑接種，持續提高疫苗覆蓋率，目前第1劑84.6％、第2劑近80％，第3劑58.6％；另400萬劑的輝瑞／BNT疫苗，包括兒童疫苗在內，近期也將完成簽約。

國小兒童疫苗部分，教育部已請各縣市教育局將接種須知、接種同意書轉發予家長，提醒6至11歲學童接種疫苗的準備事宜，並提供家長至少7天評估、思考期，最快5月2日起就可於校園來接種，請教育部、衛福部參照過去為12至17歲青少年接種經驗，妥善做好相關規劃與安排。