採檢站時間。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天28日新增63例新冠肺炎本土確診案例，縣府因應社區不明感染鏈增加，民眾篩檢需求，持續開設採檢站。

衛生局指出，今天確診男性29位、女性34位，年齡介於在1歲以下-82歲，分布在13個鄉鎮市，分別為頭份市12例、苗栗市11例、竹南鎮11例、造橋鄉5例(含外籍移工3人)、苑裡鎮7例、通霄鎮5例、後龍鎮4例、卓蘭鎮2例、公館鄉2例，三義鄉、銅鑼鄉、泰安鄉、頭屋鄉4鄉鎮各1例。

昨天27日大千、大順、李綜合及竹南大厝里篩檢站共採檢721人，其中11人陽性，其他陰性。因應社區不明感染鏈增加，民眾篩檢需求，持續開設採檢站，竹南鎮大厝里活動中心於4月28到4月29日持續開設篩檢站，時間為上午8點至中午12點、下午1點至晚上5點。

重光醫院停車場採檢站，時間為4月28日下午1點至晚上5點及大千醫院急診室旁，時間為4月28日下午1點至晚上5點，呼籲有染疫疑慮的民眾前往免費PCR篩檢。

縣長徐耀昌提醒，今天家用快篩試劑販售實名制上路，苗栗有103個販售點，其中有97家藥局及6家衛生所，民眾可持健保卡／居留證購買，惟每輪每身分證字號僅能購買1次(可代購)，1份5劑，每劑100元。

民眾自行快篩後，倘為陽性，請撥打衛生局防疫專線037-722620，協助轉介至醫院採檢PCR，或以塑膠袋密封包好陽性快篩試劑，攜帶至醫療院所或社區篩檢站交予院所或採檢站人員，進行PCR採檢。

衛生局提醒，快篩試劑實名制販售，不透過各地方縣市政府，係由中央與全國藥師全聯會及物流業共同規劃直接配送至各地方之藥局，因為物流配送無法在第一時間同時送達，故請民眾欲購買前，事先以電話洽詢各藥局後再前往，避免撲空向隅，造成不便敬請見諒。

衛生局局長張蕊仙表示，因應中央流行疫情指揮中心自4月26日起縮短居家隔離天數為3天隔離＋4天自主防疫，同時回溯目前已居隔超過3天者，自4月26日起可解除隔離，提醒大家，因應3＋4居家隔離新制，當地衛生所需要重開居家隔離書，請尚未收到通知單的民眾耐心等候不必過度擔憂。

居隔期間快篩試劑由各公所負責發放，請勿外出等待發送。徐耀昌縣長也再次呼籲民眾居家隔離期間，請務必遵守相關防疫規定及注意事項，違反相關規定者，依傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例裁罰，最高可裁處新臺幣100萬元罰鍰。