因應台鐵5月1日列車全面停駛，高雄區監理所共規畫5條屏東往返高雄、台東的「類火車」臨時路線。（屏東監理站提供／謝佳潾屏東傳真）

因應台鐵5月1日列車全面停駛，高雄區監理所共規畫5條屏東往返高雄、台東的「類火車」臨時路線，提供屏東鄉親當日交通需求，同時也呼籲民眾當天避免將私人運具停靠在屏東、潮州、枋寮等火車站前，以維持交通順暢。

高雄區監理所指出，當日需前往鳳山、高雄、新左營的旅客，可於屏東火車站前搭乘「【0964】屏東-鳳山-高雄」、「【0965】屏東-新左營」路線，發車班距15至30分鐘一班，首班上午5時30分別從屏東端、高雄端交互發車，末班最晚於夜間11時10分發車。

至於欲前往台東方向的旅客，則有「【0961】高雄-台東」、「【0962】新左營-台東(直達車)」、「【0963】新左營-潮州-台東(區間車)」等3條類火車路線接駁，最早的班車是上午6時30分、最晚的班車晚間9時整，分別從高雄端、台東端交互發車。

屏東監理站站長羅振瑞提醒，因當天屏東、潮州、枋寮等火車站前會有類火車客運車輛停靠，請鄉親避免將私人運具停靠火車站前，以維持交通順暢，同時也呼籲乘客因疫情持續擴散，乘車時仍請配合配戴口罩、量測體溫等相關防疫措施，共同維護安全乘車環境。

交通部臺灣鐵路管理局已在官方網站「旅客服務／五一勞動節應變計畫專區」內提供相關替代路線資訊，民眾也可透過公路總局(https：／／www.thb.gov.tw／)、高雄區監理所( https：／／komv.thb.gov.tw／）等官網連結該局網站參考。