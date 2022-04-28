量測儀器大廠致茂(2360)下午將召開電話法說，公布2022年首季財報及營運展望。由於股價27日下探153元的近5月低點，今年以來修正幅度已近32％，今（28）日在法說前先行反彈，終場上漲4.15％、收於最高點163元。

致茂2022年3月自結合併營收18.73億元，月增達72.92％、年增達26.91％，創同期新高、歷史第五高。累計首季合併營收43.98億元，僅季減4.17％、年增2.92％，改寫同期新高。

致茂先前法說時預期，由於5G相關及高速運算晶片（HPC）應用等測試需求暢旺，看好半導體及Photonics測試解決方案今年營收將維持大幅成長，電動車趨勢則可望帶動一站式解決方案（Turnkey Solutions）營收重返過往高點。

致茂2021年合併營收175.84億元、年增13.21％，歸屬母公司稅後淨利41.79億元、年增達79.82％，每股盈餘（EPS）9.96元，均創新高。董事會決議擬配息7元、金額亦創新高，盈餘配發率70.28％。