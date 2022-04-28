針對大陸封城影響，元太(8069)總經理甘豐源指出，去年歷經揚州廠停工，元太已經做好提前因應措施，因此面對今年封城，部分的物流出現狀況，費用會略有增加，但整體來看，並沒有太大問題。元太今年觸控展展出新世代三大彩色電子紙技術，產能都還在滿載狀態，董事長李政昊直言：「最近元太真的有點忙不過來」，除了揚州廠要延後擴產外，台灣、美國都持續擴增生產線，因應客戶拉貨需求。

大陸封城讓面板景氣下行，但電子紙元太呈現逆勢表現，擴產動作不同，台灣新的生產線第二季末就可完工投產，今年依舊樂觀。公司表示，大陸封控還是有些影響，元太有歷經去年揚州廠斷料危機經驗，已提早準備因應措施。這次物流出貨出現問題，元太與客戶及供應商都移動到其他可進出貨的港口，運輸費用有所增加，不過，去年IC漲到天價，今年價格好一些，抵銷一些成本，且客戶也願意吸收運費成本，所以影響都在公司可控範圍。

元太今年首度展示新世代三大彩色電子紙技術，E Ink Gallery 3全彩電子紙大幅提升彩色畫面的翻頁速度至1秒，相當於使用於電子書閱讀器的黑白電子紙的翻頁速度。Gallery 3的操作溫度符合電子書閱讀器的應用規格，適合顯示繪本、教科書與雜誌等具有豐富色彩的數位內容。此外，該技術在結合數位手寫與觸控功能，可打造全彩電子紙筆記本，可實現彩色的數位筆記與繪畫功能。

Kaleido 3彩色印刷電子紙透過優化電子紙模組結構設計，提升色彩飽和與鮮豔度，相較前一代色彩飽和度提升30%，並增加視覺感受的清晰度。運用其溫潤的色彩顯示表現，並配置E Ink ComfortGaze前光技術可減少從顯示器表面反射的藍光量，適合顯示豐富圖像資訊的裝置，例如：表格、地圖、圖片、課本和廣告等，可應用於智慧教育與數位閱讀載具。

Spectra 3100 Plus五色電子紙運用黑、白、紅、黃與橘等五種鮮明飽和的色彩，搭配E Ink Sparkle局部閃動更新技術，可呈現更吸睛的圖片與局部動畫效果，協助零售業者以更為吸睛的效果，強化色彩行銷宣傳。