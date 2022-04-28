被譽為設計界奧斯卡獎的德國iF設計獎（iF Design Award），近日公布2022得獎名單，元智大學藝術與設計學系講師洪浩鈞，以新店高中圖書館於全球逾萬件參賽作品中脫穎而出，獲得「建築空間設計」類別肯定，繼2021金點設計獎後，新店高中圖書館獲得的第2座設計獎項。

世界四大設計獎之一的德國iF設計獎，在國際間具有指標性與前瞻性。2022年共有來自57個國家、地區，共約1萬1千件參賽作品，分為9個參賽項目，洪浩鈞所設計的新店高中圖書館，在嚴格的競賽關卡下突破重圍，榮耀獲獎。

洪浩鈞說明新店高中圖書館的設計想法，即保留原本空間中的大理石牆面，由舊建築翻新，引入天光重新梳理既有空間，塑造如聖殿般的閱讀空間，同時將原本高聳的書架降低，使視線可穿透、流動於空間之中，重新串起圖書館與學生、地方社區之間的關係，同時也希望能找回人與知識之間的連結，轉化為與週遭居民共享的公共場域。

擁有英國倫敦大學巴特雷建築學院建築碩士、英國布萊頓大學建築與都市設計碩士學位的洪浩鈞，曾任英國海澤維克工作室 ( Heatherwick Studio ) 資深設計師及上海駐地建築師，業界經驗豐富，曾以北港國小教室改造計畫及新店高中圖書館改造計畫等，並榮獲2022年德國iF設計獎、2021年金點設計獎、2020年金點設計獎空間設計類年度最佳設計獎、日本 Good Design Award 等獎。致力於建築空間、地景設計、風土材質轉化及多面向設計。