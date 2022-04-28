快篩實名制首日上路，台北市許多藥局貼上限量78份、依號碼牌順序領取的告示，有民眾買完菜就衝藥局排隊，哀嘆口罩實聯制惡夢再起，也有藥師抱怨，雖然提早測試健保卡系統，但第一位民眾插卡購買後就當機，時間近30分鐘，只好和顧客大眼瞪小眼，台北市議員李明賢也批評，自己苦苦跑了3家才領到號碼牌，真是搞死人。

由於政策宣布突然，不少藥師抱怨準備不及，蔡姓藥師坦言，自己每日下午都會收看防疫記者會，原先預期快篩實名制5月初才會上路，壓力不大，結果昨日和民眾一同得知今天上路，讓店內員工超傻眼，抱怨中央都沒提前通知，配套措施不完善。

另名，許姓藥師說，自家藥局9時許開賣，但7、8時就有許多民眾來排隊，人潮約有40多人，大多是長輩，不少人哀怨表示「口罩實聯制惡夢重演」，她也抱怨，健保卡系統狀況連連，甚至當機逾30分鐘，還有人直接開罵，讓人相當無奈。

李明賢表示，他今早跑了3家藥局才領到68號號碼牌，但各家規矩不同，讓不少民眾撲空，有些店下午2點才開賣，有些店可以提早領取號碼牌，規則亂糟糟，所幸他在第3家藥局領到68號號碼牌，「阿賢算是壓線，虛驚一下。」

李明賢表示，或許因為上班日，排隊人潮不算太長，但中央何時才能讓快篩劑供貨充裕呀，否則對於經常快篩的族群，實在不夠便利，還有民眾向他反應，抱怨早上排隊一個多小時，然後系統當機了，實在很慘很衰。