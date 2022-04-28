經營YouTube頻道「MoYung 慕容公子」的香港籍YouTuber容嘉亮，2020年8月間將香港知名電競實況主A女的猥褻照公開放在其臉書、IG粉專，並在內文暗指，A女曾在夜總會工作，服從潛規則拍下猥褻照片，消息在網路傳開後，A女不滿提告，新北地檢署今依妨害秘密等罪起訴。

起訴書指，容嘉亮現居在新北市，他2020年8月間曾在臉書粉專貼出不明女子與男子的床照，並在內文指稱，電競女神A女曾從事夜總會工作，他本來不相信，但暗指照片流出與潛規則有關，希望大家分享，讓更多人知道，追查真相。

容男之後也多次在臉書、IG張貼相關照片、言論，他曾將A女照片與不明床照拼圖，並寫道「你自己覺得似唔似？入我Tg群接收第一手資訊」、「Tg群流出左了」、「有人透露，原來有片呀！一齊追查真相！」

A女告訴代理人指控，容男在社群張貼貼文，可連結至他創立的TG群組，該群組有連結至存有A女猥褻圖片及遭他人無故竊錄的非公開活動影像，對此容男偵訊時坦承存有猥褻照。

新北地檢署今偵結，認為容男所犯，涉及妨害秘密、妨害風化、妨害名譽及信用罪，因此依法起訴，並請從一重處散布竊錄他人非公開錄影罪。