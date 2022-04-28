27歲從事模特兒演出的黃姓男子，自稱因疫情導致工作短少，日前在中正區某運動中心健身時，竊取民眾的包包及財物，過程全被監視器拍下，警方循線調查後將他查緝到案。

警方日前接獲民眾報案，指他前往運動中心健身房，但放在置物櫃的包包卻遭人偷走，損失數千元財物，經逐一比對不同角度監視器後，鎖定1名男子涉案。

警方4月中查緝黃男到案，他聲稱自己從事模特兒外拍、走秀等工作，但因疫情關係，導致收入大減，當天在運動中心看到被害人的包包時突起貪念，所以才會順利拿走，接著騎腳踏車離開，警訊後被依竊盜罪送辦。