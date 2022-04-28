中症個案狀況。（圖／指揮中心提供）

中重症+27！2例死亡皆未接種疫苗 80歲男肺水腫、呼吸窘迫

本土疫情狂炸，中央流行疫情指揮中心表示，今新增22例中症、5例重症，其中一例為中症轉重症個案，合計27例中重症個案創下歷史新高，其中有兩例死亡。

指揮官陳時中表示，22例中症個案的年齡介於20多歲至90多歲，多數都有出現肺炎症狀，使用瑞德西韋治療；5例死亡個案中，其中有3人都沒有打過任何疫苗，另外兩人則是分別打過2劑與3劑疫苗。

染疫後重症患者個案。（圖／指揮中心提供）

陳時中指出，重症個案中，有一名80多歲男性，因本身有慢性病史，出現肺炎或肺水腫合併呼吸窘迫症狀。

死亡個案中則都沒打疫苗，一名為70多歲男性，本身有癌症、糖尿病、慢性肝病等慢性病史，於4月18日咳嗽發燒住院採檢，4月19日確診，接受瑞德西韋等藥物及呼吸器治療，22日死亡，為新冠肺炎合併呼吸衰竭敗血性休克。

輕中重症個案的比例。（圖／指揮中心提供）

另一名為60多歲女性，因家中有人確診，4月19日接觸者採檢確診，4月20日在家中昏倒送醫急救無效死亡，確認為新冠肺炎合併敗血症，因新發糖尿病造成合併高血糖高滲透壓症。

陳時中指出，2022年累計51633例本土個案，其中有51504例輕症，比例為99.70％；中症患者累計142人，比例是0.27％；重症個案累計17人，比例是0.03％，目前已有7人死亡。