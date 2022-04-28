國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今日到立法院進行專題報告並備質詢。民眾黨立委高虹安指出，華視內部存在結構性問題，為何NCC會急著讓華視入主52台，當時決議是否有所疏失？陳耀祥稱，公廣集團內部許多結構性議題未解決，恐跟公廣每屆換董監事都產生很多爭議有關。

高虹安今針對華視屢屢出包質詢陳耀祥表示，華視近來出錯的狀況，會讓大家認為NCC當時讓華視入主52頻道的決議是否有所疏失，因為華視本身在治理成效、內控機制方面都有問題，且長年虧損財務不健全，如果當時NCC只是急著讓華視入主52頻道，顯示當時NCC會議是有所缺失。

陳耀祥回應，華視成立50多年，公廣集團成立23年，雖然公廣集團是在全民的期待之下產生，但卻未彰顯服務公共資訊，因此才會讓華視入主52台，雖然當時NCC內部為此也有不同的意見，但還是認為要讓公廣集團有露出的機會。此外，公廣集團和商業電視台不一樣，商業電視台是以營利為目的，公廣集團以服務公共資訊為目的。

高虹安直言，她的重點是為何NCC在審議華視入主52台時，知道華視存在的結構性問題並未解決，卻還是通過，難道只要是公廣集團就打勾嗎？

陳耀祥稱，當時華視有提出營運計畫，也承諾改善，目前可以看到華視人力有所提升，但的確內控機制還未改善。至於華視提出財務改善計畫，則必須向公視基金會提出來，但公廣集團營運至此，許多結構性議題未解決，恐跟公廣每屆換董監事都產生很多爭議有關。

聽完陳耀祥回應，高虹安再次強調，她支持《公視法》修法，但華視之前的問題大家也都知道，為何NCC還要讓華視入主52台，只因要留一個位置給公廣集團？陳耀祥說，是考慮市場多樣性、以及滿足消費者權益等考量，現在也可看到華視國際新聞也變得比較多，節目也較多樣性，當然華視內控問題，出了這麼大的包，會嚴辦嚴查。