五月一日勞動節即將到來，台北市勞動局局長陳信瑜表示，5月1日勞動節是屬於勞工應放假的日子，也是《勞動基準法》所定的國定假日，雇主應依法使勞工休假，工資照給。由於勞動節遇到週日，如剛好是勞工的例假或休息日，也應另外補假1日。

陳信瑜說明，今年5月1日適逢週日，如果當天為勞工正常工作日，老闆應使勞工放假1天，工資照付，如經勞工同意於勞動節出勤，則應加倍發給工資，應加給一日工資。

陳信瑜補充，老闆使「全職勞工」於國定假日出勤8小時以內，則應加給一日工資，因勞工的「一日假日完整性」已遭破壞，故在國定假日即使使勞工只出勤3小時，雇主仍須加發一日的工資。

至於「部分工時時薪制勞工」(PT人員、工讀生)於勞動節出勤，應以加倍時薪乘以實際工作時間(8小時以內)，如勞工約定時薪為168元，當日工作4小時，老闆當日應至少給付工資1,344元以上(168元*2*4小時)，才算合法。

陳信瑜進一步指出，如果週日剛好是勞工的例假日或休息日，依法須補假一日，勞資雙方可協商約定於5月2日(週一)補假，或由勞雇雙方另行協商補假期日。

陳信瑜呼籲，勞動節為勞工之法定休假日，如果雇主希望勞工於國定假日出勤應與勞工協商，不可以強迫勞工一定要加班；另外，雇主事前與勞工協商調整國定假日時，建議訂定書面排班表並與勞工確認，避免日後發生爭議。事業單位如違反上述規定，依法可處2萬元以上100萬元以下罰鍰，並公布名稱及負責人姓名，請老闆們務必遵守相關規定，以保障勞工權益。