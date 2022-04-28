聯發科(2454)第一季財報攻上歷史新高，對於第二季、全年以及未來三年的樂觀預期也並未修改，面臨大陸智慧型手機市場疲軟，聯發科除積極搶攻非大陸市場外，在非手機領域也已與國際大廠並駕齊驅，法人就樂觀看好，聯發科今年每股將大賺逾8股本。聯發科今股價終見反彈，開高震盪，收漲近2.5%、報在828元。

聯發科第一季財報攻頂，主要是採用台積電(2330)4奈米製程的5G旗艦天璣9000上市，搭配OPPO Find X5 Pro、Redmi K50 Pro系列等新手機上市的拉貨動能，帶動首季營收1427億元、季增加10.9%，年增加32.1%，高於財測區間上緣，單季毛利率50.3%，同樣優於預期，稅後EPS為21.02 元，為聯發科單季首度大賺逾2股本。

受國際局勢及大陸封城影響，手機需求持續疲弱，且部分供應鏈亦受大陸封城影響，但手機業務受惠於新晶片推出且報價較佳，而 WiFi規格轉換及PMIC需求維持強勁，聯發科第二季三大產品線仍持續成長，聯發科第二季財測為營收1470~1570億元、季增3~10%，毛利率47.5~50.5%，費用率22~26%，換言之，聯發科第二季營收將持續挑戰新高。

聯發科新5G晶片採用的製程及規格升級，將有助ASP提升，且4G市占率持續提升，預期手機業務仍具成長動能， 而PMIC(電源管理IC)、網通等產品線持續受惠於規格升級，出貨量及價格亦具成長空間，均為聯發科第二季營運重要動能。

法人表示，聯發科順利切入美國及歐洲的5G手機市場，雖然大陸5G手機滲透率已達80%以上，但歐美、新興市場等可望跟上，5G手機出貨具成長動能，新天璣系列推出加上台積電產能支援，聯發科在Android 陣營可望維持45~50%的高市占率，且2022年正式轉4奈米製程，將有利5G晶片ASP提升，其他業務中PMIC隨手機AP出貨而成長，WiFi、ASIC(客製化晶片)等也將隨聯網環境升級而具成長動能，預期營運將續創新高。聯發科在5G、WiFi等通訊技術已與國際大廠並駕齊驅，2022、2023年獲利將具成長潛力，依舊看好其今年每股將大賺達85元。