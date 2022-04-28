近幾年物價上揚，營建成本也增加，促使新屋價格一路走升，住商機構企劃研究室依據實價登錄資料，比較六都及新竹縣市的新屋成交均價及中古屋成交均價發現，台南市及高雄市新屋、中古屋價差幅度最大，新屋每坪單價高中古屋42%以上，台北市、桃園市、台中市及新竹縣市價差幅度都超過25%，僅新北市價差幅度低於20%，是六都中價差幅度最小的區域。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，近幾年園區議題帶動房市的效果強，新案價格拉升的速度快，擴大台南及高雄新屋與中古屋的價格差距，此外，也因全球物料上漲，買方普遍預期未來新屋價格難墜，提高對高價物件的接受度，因此都會區的新屋價格大幅超越中古屋。

觀察六都及新竹縣市近半年新屋成交均價，桃園、台中、台南、高雄、新竹縣市都在2字頭，顯見1字頭新案已難尋，在新屋與中古屋價差的部分，每坪價差最大的區域為台北市，新屋平均每坪高於中古屋19.4萬元，價差幅度28.8%，高雄市價差每坪7.5萬元，新屋比中古屋高42.4%，台南市每坪價差6.6萬元，價差幅度42.9%，是六都中價差幅度最高的區域，台中市每坪價差也有6萬元，新屋與中古屋差距29.3%，桃園市及新竹縣市的新屋都比中古屋高5萬元，價差幅度桃園市26.7%、新竹縣是25.7%，新北市雖然每坪價差也為5萬元，但新屋與中古屋的價差幅度僅15.1%，是六都中差距最小的區域。

郎美囡分析，台南市及高雄市因產業帶動房市話題，雖然價格逐年走高，但房價相對於北部及中部低，買方看好未來具有成長空間，儘管價格走揚依然捧場；台北市不動產土地成本高，新案大多以高級住宅、豪宅為主，且均價全台最高，因此單坪價差大，此外，受惠台商及資金回流，台北市及台中市的豪宅市場交易表現不俗，新豪宅的價格也穩中求進。而桃園市及新竹縣市具有產業園區、就業人口增加等利多，且新屋價格與雙北相比依然親民，故新屋頗獲買方青睞；至於新北市幅員廣、量體大，新屋價格揚升的同時，周邊中古屋主也跟著調價，讓價差縮小。值得一提的是，都會區新屋價格走高，面臨現階段稅制及成本問題，議價空間小，買方若有價格考量，中古屋市場較容易找到理想物件。